به گزارش خبرنگار مهر، همایش «زیست فناوری، پیشرفت و سلامت انسان» با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، معاونین و کارشناسان سازمان، اساتید، محققین و پژوهشگران و جمعی از بهره برداران بخش کشاورزی استان قزوین، روز شنبه در جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

بهزاد قره یاضی مرجع ملی ایمنی زیستی در این همایش گفت: استفاده از فناوری های نوین، موثر در رشد و توسعه کشور محسوب می شود که در اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: استفاده از دانش روز و فناوری های بیوتکنولوژی مورد تاکید سران نظام به ویژه مقام معظم رهبری است و اگر به آن اهمیت دهیم می توانیم گام مهمی در کاهش هزینه ها و سلامت مردم برداریم.

وی افزود: محصولات تراریخته باعث افزایش تنوع زیستی و تبادل اطلاعات و توانمندشدن متخصصان، کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی می شود تا بتوانند تشخیص دهند چه اطلاعاتی صحیح و علمی است و آن را بکار گیرند.

قره یاضی اظهار داشت: متاسفانه برخی رسانه ها و حتی رسانه ملی گاهی اطلاعات غلط به مردم می دهند .

وی گفت: نباید عده ای ناآگاهانه و یا برای سودجویی جامعه را نگران کنند که سراغ تکنولوزی روز در عرصه کشاورزی نروند در حالی که امروزه بسیاری از کشورها با استفاده از همین تکنولوژی توانسته اند بحران های آب و خاک را حل کرده و ضمن کاهش هزینه های تولید زمینه افزایش چند برابری بهره وری را هم فراهم کنند.

قره یاضی یادآورشد: رسانه ها نباید با مصاحبه با یک کارشناس که اصالت هم ندارد یک موضوع علمی را زیر سوال ببرند و جایگاه خود را نیز تخریب کنند.

فنآوری هراسی یک بلای خطرناک است

این محقق گفت: دچار یک بلیه فناوری هراسی شده ایم و مخالفت عده ای با تولید محصولات تراریخته هراس افکنی با هدف ایجاد نا امنی روانی و توسعه بیماریها و ضربه زدن به نظام است.

وی اظهارداشت: برخی شایع کرده اند که مهندسی ژنتیک به سلامت انسان آسیب می رساند در حالی که کشورهای پیشرفته که در کشاورزی شاخص شده اند با استفاده از همین فنآوری توانسته اند پله های ترقی را طی کنند و از وارد کننده به صادرکننده محصول تبدیل شوند.

قره یاضی تصریح کرد: با فنآوری محصولات تراریخته می توانیم بر مشکلات کمبود آب غلبه کرده و از واردات خود کاسته و به بهره وری مناسبی در عرصه کشاورزی دست یابیم.