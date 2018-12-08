۲۰۰ رشته علوم اجتماعی و انسانی طراحی شد/ حوزه فراتر از کار جناحی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی ظهر شنبه در آئین معارفه مدیر حوزه علمیه استان سمنان بابیان اینکه بیش از ۲۰۰ رشته و مقطع مرتبط با علوم اجتماعی و انسانی طراحیشده است، تأکید کرد: امیدواریم کار عرصه این رشتهها و مقاطع تا پایان ماه آینده به اتمام برسد.
وی بابیان اینکه امروز میبایست خود را در قبال علوم انسانی و اجتماعی مسئول بدانیم، افزود: در حال حاضر علومی وجود دارد که به آنها پاسخ ندادهایم لذا این امر اهمیت دارد که حوزویان و فعالان فرهنگی به این مقوله نگاه ویژهای داشته باشند.
ضرورت رفع آسیبهای اجتماعی
مدیر حوزههای علمیه کشور درباره نقش حوزه علمیه در رفع آسیبهای اجتماعی و علوم انسانی، تأکید کرد: حوزویان به مقوله اخلاق توجه ویژهای داشته باشند و این حلقه مفقوده علوم انسانی غربی است.
اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه سیاسی بودن حوزههای علمیه و دغدغهمندی در مقوله نگرش سیاسی یک ضرورت است، تأکید کرد: ما همواره برداشتن نگرش سیاسی در حوزههای علمیه تأکیدداریم چراکه حوزه علمیه میبایست انقلابی، بصیر و سیاسی و باشد.
وی با طرح این سؤال که اگر در جامعه معضل اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد مگر میتوان گفت بخشی از آن به حوزه مرتبط نمیشود، تأکید کرد: حوزههای علمیه در کنار مطالبه گری و نقادی باید درزمینهٔ مسائل فرهنگی در جامعه پاسخگو و درمانگر نیز باشد.
حوزه فراتر از کار جناحی
مدیر حوزه علمیه کشور بابیان اینکه عموم حوزههای سراسر کشور را فراتر از کار جناحی و سطحی میدانیم، گفت: این به آن معنا نیست که نباید عمق سیاسی و راهبرد عمیق سیاسی را در حوزههای علمیه داشته باشیم از سوی دیگر با این سرعت زیاد تحولات در دنیا باید بپذیریم که حوزه و دانشگاه نمیتوانند تمدنی و بینالمللی نباشند.
اعرافی در ادامه به بایدها و نبایدهای حوزههای علمیه نیز اشاره ای کرد و بابیان اینکه امروز حوزههای علمیه باید دارای سابقه علمی ممتاز و برجسته باشند، تأکید کرد: رویکرد حوزههای علمیه ارتقای کیفی حوزویان است چرا که معتقدیم امروز باید دانش محوری و تولید فکر در حوزه ها در زمره اولویت ها محسوب شود.
وی با طرح این شعار که در دنیای امروز روحانی باید عمیق باشد و این رویکرد علمی باید تقویت شود، افزود: روزگاری حوزهها محور همه علوم و دانش بشری بود و از درون آن بزرگان علمی در ابعاد مختلف برخاستند و لذا امروز نیز باید به تقویت بنیه فکری و علمی حوزویان بپردازیم.
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