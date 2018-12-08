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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۱

مدیر حوزه‌های علمیه کشور:

۲۰۰ رشته علوم اجتماعی و انسانی طراحی شد/ حوزه فراتر از کار جناحی

۲۰۰ رشته علوم اجتماعی و انسانی طراحی شد/ حوزه فراتر از کار جناحی

سمنان- مدیر حوزه‌های علمیه کشور، گفت: در راستای اسلامی سازی علوم اجتماعی و انسانی طراحی ۲۰۰ رشته و مقطع در این حوزه در سطح کشور انجام‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی‌رضا اعرافی ظهر شنبه در آئین معارفه مدیر حوزه علمیه استان سمنان بابیان اینکه بیش از ۲۰۰ رشته و مقطع مرتبط با علوم اجتماعی و انسانی طراحی‌شده است، تأکید کرد: امیدواریم کار عرصه این رشته‌ها و مقاطع تا پایان ماه آینده به اتمام برسد.

وی بابیان اینکه امروز می‌بایست خود را در قبال علوم انسانی و اجتماعی مسئول بدانیم، افزود: در حال حاضر علومی وجود دارد که به آن‌ها پاسخ نداده‌ایم لذا این امر اهمیت دارد که حوزویان و فعالان فرهنگی به این مقوله نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

ضرورت رفع آسیب‌های اجتماعی

مدیر حوزه‌های علمیه کشور درباره نقش حوزه علمیه در رفع آسیب‌های اجتماعی و علوم انسانی، تأکید کرد: حوزویان به مقوله اخلاق توجه ویژه‌ای داشته باشند و این حلقه مفقوده علوم انسانی غربی است.

اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه سیاسی بودن حوزه‌های علمیه و دغدغه‌مندی در مقوله نگرش سیاسی یک ضرورت است، تأکید کرد: ما همواره برداشتن نگرش سیاسی در حوزه‌های علمیه تأکیدداریم چراکه حوزه علمیه می‌بایست انقلابی، بصیر و سیاسی و باشد.

وی با طرح این سؤال که اگر در جامعه معضل اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد مگر می‌توان گفت بخشی از آن به حوزه مرتبط نمی‌شود، تأکید کرد: حوزه‌های علمیه در کنار مطالبه گری و نقادی باید درزمینهٔ مسائل فرهنگی در جامعه پاسخگو و درمانگر نیز باشد.

حوزه فراتر از کار جناحی

مدیر حوزه علمیه کشور بابیان اینکه عموم حوزه‌های سراسر کشور را فراتر از کار جناحی و سطحی می‌دانیم، گفت: این به آن معنا نیست که نباید عمق سیاسی و راهبرد عمیق سیاسی را در حوزه‌های علمیه داشته باشیم از سوی دیگر با این سرعت زیاد تحولات در دنیا باید بپذیریم که حوزه و دانشگاه نمی‌توانند تمدنی و بین‌المللی نباشند.

اعرافی در ادامه به بایدها و نبایدهای حوزه‌های علمیه نیز اشاره ای کرد و بابیان اینکه امروز حوزه‌های علمیه باید دارای سابقه علمی ممتاز و برجسته باشند، تأکید کرد: رویکرد حوزه‌های علمیه ارتقای کیفی حوزویان است چرا که معتقدیم امروز باید دانش محوری و تولید فکر در حوزه ها در زمره اولویت ها محسوب شود.

وی با طرح این شعار که در دنیای امروز روحانی باید عمیق باشد و این رویکرد علمی باید تقویت شود، افزود: روزگاری حوزه‌ها محور همه علوم و دانش بشری بود و از درون آن بزرگان علمی در ابعاد مختلف برخاستند و لذا امروز نیز باید به تقویت بنیه فکری و علمی حوزویان بپردازیم.

کد مطلب 4479411

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