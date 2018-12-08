بازگشت یزدانی، تقوی و محمدی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد با سرمربیگری غلامرضا محمدی در روزهای ۲۶ آذر تا ۴ دی ماه با دعوت از ۳۵ آزادکار در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. این در حالیست که در جمع نفرات دعوت شده به این اردو نام رضا یزدانی، مهدی تقوی و سید احمد محمدی هم وجود دارد که این مساله به معنای بازگشت چهره های طردشده دوران ریاست رسول خادم در فدراسیون کشتی است.



بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که در سایت فدراسیون منتشر شده به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقا نیا (کرمان) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) بهنام احسان پور ، محمدباقر یخکشی و ایمان صادقی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی، پیمان بیابانی (تهران) مرتضی قیاسی (لرستان)

۷۰ کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران) یونس امامی و فرهاد نوری (تهران)

۷۴ کیلوگرم: مهدی تقوی (مازندران) رضا افضلی (کرمانشاه) امیرحسین کاووسی و محمد نخودی (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار (مازندران) بهمن تیموری (کرمانشاه) حمیدرضا زرین پیکر (تهران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی، کامران قاسم پور و احمد بذری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) محمدجواد ابراهیمی (مازندران) ارشک محبی (کرمانشاه) حسین شهبازی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی، محمدحسین محمدیان، عباس فروتن و حامد طالبی زرین کمر (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) امین طاهری (تهران)

سرمربی: غلامرضا محمدی

اسامی مربیان کادر فنی نیز قبل از شروع اردو اعلام خواهد شد.