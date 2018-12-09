رئیس کمیته انضباطی: یک مقدار نگران شدیم!

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن زاده درباره اتفاقاتی که برای پرسپولیس در اصفهان رخ داده است، گفت: منهای اتفاقی که افتاده است، با تمهیداتی که از سوی باشگاه سپاهان و کانون هوادارانش در نظر گرفته شده است، خیالمان راحت است و مطمئنیم مسابقه بزرگی بین دو تیم انجام می شود.

وی افزود: محل اطراف ورزشگاه یا محل رفت و آمد و استقرار تیم ها هم از نظر رفتار هواداران تیم مقابل مهم است که یک مقدار نگران شدیم. با این حال مطمئنم در ورزشگاه فضای خوبی خواهیم داشت. من هم ناظر انضباطی ویژه هستم و با دستورات دقیق‌تر مبنی بر تهیه فیلم و عکس و گزارش لحظه به لحظه بازی و گزارش های مستند، مسابقه شرایط خوبی خواهد داشت.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یادآور شد: نظر شخصی ام این است که یکی از عوامل التهابات اخیر در فوتبال بخصوص راجع به این دو تیم یا فضای مشابهی که در بعضی شهرستان ها و تهران ایجاد شد، مصاحبه ای است که بزرگترهای تیم ها انجام می دهند. بنده اول فصل هم از بزرگترهای تیم ها خواستم کاری نکنند که سکوها ملتهب شود. مثل اظهارنظر درباره داور یا ناظر مسابقات. هر اظهارنظری قبل از بازی سم است.

حسن زاده یادآور شد: من خوشبین هستم که امروز یک مسابقه خوب هم از نظر فنی و هم از نظر انضباطی برگزار می شود بخصوص با تمهیداتی که کانون هواداران سپاهان انجام داده است.