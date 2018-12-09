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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه:

۳۸ هزار معلول کرمانشاهی از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند

۳۸ هزار معلول کرمانشاهی از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند

کرمانشاه_مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از بهره‌مندی ۳۸ هزار معلول کرمانشاهی از خدمات بهزیستی خبر داد.

امید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه ۳۸ هزار معلول دارد که از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند ودر زلزله سال گذشته کرمانشاه ۱۱۸ معلول جدید افزوده شد.

وی از وجود ۲۶ معلول ضایعه نخاعی در سطح استان خبر داد و افزود: سه نفر از این معلولان به تازگی فوت شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از تخصیص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای خرید وسایل کمک توانبخشی نظیر عصا، واکرو و یلچر خبر داد.

وی بیان کرد: برای تامین مسکن معلولان ضایعه نخاعی زلزله‌زده ده میلیون تومان از سوی بهزیستی و ده میلیون تومان هم از سوی استانداری به صورت بلاعوض اختصاص داده شده است.

قادری گفت: صف انتظار برای دریافت مستمری در سطح استان به صفر رسیده و مستمری همه معلولان مجددا برقرار شده است.

کد مطلب 4479966

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