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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

کشت موسیر در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

کشت موسیر در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کشت موسیر در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۹۸ تن موسیر در چهارمحال و بختیاری تولید شد، اظهار داشت: موسیر یکی از محصولات زراعی چهارمحال و بختیاری است.

وی بیان کرد: در سال جاری بیش از یک هزار و ۲۵۰ کیلوگرم گل محمدی در این استان تولید شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کشت گل محمدی و موسیر در استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است و توسعه این بخش از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: توسعه کشت گل محمدی زمینه ساز ایجاد شغل در بخش کشاورزی این استان است.

وی بیان کرد: زعفران و گل محمدی نیاز آبی کمی دارند و توسعه این دو محصول در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تولید گل محمدی در این استان از ظرفیت های بخش کشاورزی به شمار می رود، اظهار داشت: با توسعه کشت گل محمدی زمینه برای ایجاد اشتغال در این استان فراهم می شود.

کد مطلب 4480234

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