رقابت ۱۹۵ هزار نفر در کنکور دکتری ۹۸/آمار نهایی ثبت نام اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۸ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در روز جمعه سوم اسفند برگزار می شود.

توکلی گفت: داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن تا روز پنجشنبه دوم اسفند ۹۷ با مراجعه به سایت سازمان سنجش پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون را تهیه کنند.

وی افزود: ثبت‌نام برای آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۸ از ۶ آذر ۹۷ آغاز شده بود و با توجه به مهلت تمدید شده، فرصت شرکت در این آزمون پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷ پایان پذیرفت.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: بر اساس آمار نهایی تعداد ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ نفر در آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۸ ثبت نام کردند.

وی یادآور شد: پذیرش دانشجو در ۲۴۵ کد رشته امتحانی این دوره از آزمون دکتری شامل ، ۶۲ کد رشته در گروه علوم انسانی، ۴۶ کد رشته در گروه علوم پایه، ۶۰ کد رشته در گروه فنی مهندسی، ۳۵ کد رشته در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۷ کد رشته در گروه هنر، ۲۶ کد رشته در گروه دامپزشکی و ۹ کد رشته در گروه زبان های خارجی انجام می گیرد.