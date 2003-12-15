نفرات برتر قرآني ارتش معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي نيروي زميني ارتش در اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين دكتر علوي رييس سازمان عقيدتي سياسي ارتش با تشريح فعاليت هاي قرآني ارتش رشد 3 هزار نفري قاريان ارتش طي سال گذشته را مبين توجه ويژه به قرآن كريم در ارتش دانست و اظهار داشت: به لطف خدا ارتش جمهوري اسلامي ايران در بسياري از زمينه ها در مجامع معنوي پيشگام است.

در ادامه اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين واحدي معاون فرهنگي سازمان عقيدتي سياسي ارتش با ارائه گزارشي از روند اين دوره مسابقات اظهار داشت 14 هزار نفر از قاريان و حافظان پايور و وظيفه نيروهاي سه گانه ارتش طي 10 ماه به رقابت پرداختند كه در نهايت 220 نفر به مرحله نهايي راه يافتند.

در اين مراسم رييس ستاد تفسير قرآن كريم كشور حجت الاسلام و المسلمين قرائتي بااشاره به جامعيت قرآن اظهار داشت: مشكلات كنوني جوامع اسلامي ناشي از عدم شناخت و اجراي فرامين قرآني است.وي با بيان اينكه قرآن را تنها از راه قرائت نمي توان شناخت گفت: تنها راه شناخت قرآن شناخت ائمه و توسل به آنهاست.

براساس اين گزارش در اين دوره از رقابت هاي قرآني ارتش در رشته قرائت در گروه كاركنان پايور ستوانيكم دكتر كيومرث حبيب زاده (نيروي زميني) و در گروه كاركنان وظيفه ستواندوم سيداميد حسني زاده از نيروي زميني رتبه اول را به خود اختصاص داد.

براساس اعلام هيات داوران در گروه كاركنان پايور در حفظ بيست جزء كارمند عليرضا كشاورز (نيروي زميني) حفظ ده جزء سرهنگ محمد شايسته (نيروي زميني)، پنج جزء استوار يكم محمدرضا فاخر (نيروي هوايي) و در رشته مفاهيم قرآن سطوح سه گانه ستوان عبدالحميد آقايي (نيروي هوايي) ستوان حميد طهماسبي (نيروي هوايي) و استوار يكم ابراهيم كهريزي (نيروي زميني) به عنوان نفرات برتر اعلام شدند.

همچنين در گروه كاركنان وظيفه در حفظ بيست جزء گروهبان سوم سعيد پروراني (نيروي زميني) ده جزء سرباز عزيزا... احراري (نيروي زميني) پنج جزء گروهبان سوم عبدا... محمدي (نيروي هوايي) و در رشته مفاهيم قرآن كريم سطوح سه گانه ناوباندوم عسگر آرمون (نيروي دريايي) ناوي احمدي حمادي (نيروي دريايي) و ناوي حسن اكبري (نيروي دريايي) به عنوان نخست يافتند.

در اين مراسم از امير دريادار محتاج فرمانده نيروي دريايي ارتش، امير سرتيپ محمودي فرمانده دژبان كل ارتش و فرماندهان لشكر 28، لشكر 77، پايگاه دوم و سوم شكاري، دانشگاه حفاظت اطلاعات و همچنين رييس اداره نيروي انساني ستاد مشترك ارتش بخاطر زحمات بي دريغ در توسعه فرهنگ قرآني تقدير شد.

اين دوره از مسابقات تحت عنوان يادواره با قرآن در بيست و پنجمين سال انقلاب اسلامي با حضور 225 قاري و حافظ برتر ارتش از روز شنبه (22 آذرماه) آغاز شد كه طي سه روز قاريان و حافظان برگزيده پايور و وظيفه نيروهاي زميني، هوايي دريايي ستاد مشترك ارتش در سه رشته حفظ، قرائت و درك مفاهيم قرآن كريم به ميزباني نيروي زميني ارتش به رقابت پرداختند براساس اين گزارش مراحل مقدماتي اين دوره از مسابقات طي دو ماه و با حضور 14 هزار نفر از حافظان و قاريان در سطح نيروهاي زميني، هوايي و دريايي و ستاد مشترك ارتش برگزار شده بود.