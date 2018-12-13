برایم نان و سکه پرتاب کنید/ واکنشی به برخورد جامعه با هنرمند

امین محمدی اجراگر و کارگردان پرفورمنس «حوض نقاشی» درباره اجرای این کار در گالری شرق به خبرنگار مهر گفت: پرفورمنس «حوض نقاشی» با اجرای من و آهنگسازی سیامک معین قرار است از روز جمعه ۲۳ آذر ماه ساعت ۱۷ در گالری شرق آغاز شود. در این پرفورمنس که تا روز پنجشنبه ۲۹ آذر ادامه خواهد داشت، بنا است بخشی از زندگی یک هنرمند و رفتار متقابل اجتماع با او و اثرش به تصویر کشیده شود. در این پرفورمنس که در طول هفته و شبانه روز، بی وقفه برگزار خواهد شد هدف معرفی واقعیت های زندگی یک هنرمند و رنجی است که برای خلق اثر به جان می خرد، رنجی که با اجر همراه نیست.

وی ادامه داد: پرفورمنس تلفیقی از هنر نمایش با درگیر کردن ذهن مخاطب است که می تواند نمایشی از تئاتر یا نمایشی از یک هنر دیگر باشد اما مخاطب در این نوع اجرا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر حذف شود پرفورمنس دیگر وجود ندارد. من در طول این یک هفته به صورت دایم در فضای پایین گالری روی پارچه ای سفید که کف زمین پهن شده است در قامت یک ماهی سیاه زندگی می کنم و تماشاگران در طبقه بالاتر دور نرده ای ایستاده اند و من را از بالا نظاره می کنند. «حوض نقاشی» به صورت رایگان برگزار می شود اما در طول این یک هفته مخاطبان می توانند برای من سکه و نان پرتاب کنند. همچنین همگام با موسیقی که در فضا پخش می شود اتفاقاتی مثل پاشیدن رنگ از بالا روی سر پرفورمر، تغییر نور و رنگ و نمایش فرم های مختلفی از نقاشی را شاهد هستیم.

این هنرمند درباره انتخاب این ایده برای اجرا بیان کرد: داستان های فولکلوری چون «ماهی سیاه کوچولو»، «گنجشکک اشی مشی» و یا «علی کوچیکه» هستند که همگی با آب سروکار دارند و در آنها فردی می خواهد خلاف جهت آب شنا کند؛ اتفاقی که برای هنرمندان نیز رخ می دهد چون آنها هم می خواهند متفاوت عمل کنند اما معلوم نیست عاقبت خوشی در انتظارشان باشد یا نه، از همین رو اسم کار را «حوض نقاشی» گذاشتم. پرفورمنس «حوض نقاشی» در واقع واکنشی است به برخورد جامعه با هنر و هنرمند؛ هنرمندی که صِرفِ انتخابش برای ورود به این حوزه را شاید بشود مواجهه با قواعد عمومی اجتماع به حساب آورد. او می پذیرد که از بسیاری موقعیت های زندگی عادی چشم بپوشد و به هنر بپردازد، این انتخابی است که پیش روی تمام هنرمندان دنیا قرار دارد.

محمدی در پایان صحبت هایش تصریح کرد: بسیار معدودند هنرمندانی که در این عرصه به درآمد مناسب و موقعیت اجتماعی قابل قبول می رسند. این پرفورمنس را می توان بیانیه ای برای احترام به هنرمندانی به حساب آورد که در عین پذیرش و تحمل مشقات فراوان، از احترام و منزلت اجتماعی بی بهره مانده اند. این اعتراضی است به جامعه ای چارچوب زده، که هنجارهایش را صحیح و آنچه را ناهنجار می پندارد از ریشه غلط به حساب می آورد. این واکنشی است به هر آنکه عاجز است از درک اینکه هنر بازی شاید، اما بازیچه نیست، سبک زندگی است.

این پرفورمنس از جمعه ۲۳ آذر در گالری شرق آغاز خواهد شد و تا پنجشنبه ۲۹ آذر ادامه خواهد داشت. گالری شرق در خیابان پیروزی، سی متری نیروی هوایی، مسیل منوچهری، انتهای پارک پیروزی، درب غربی مترو کلاهدوز واقع شده است.