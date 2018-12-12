ذوب آهن به دنبال پایان خوش نیم فصل و شکستن طلسم اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در تنها بازی امروز در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر، نفت مسجد سلیمان در اصفهان میهمان ذوب آهن است. دو تیم در حالی به دیدار هم می روند که ذوب آهن با ۱۲ امتیاز در رده چهاردهم و نفت مسجد سلیمان با ۱۴ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارند.

ذوب آهن در نیم فصل اول هیچ یک از بازی های خانگی اش را با پیروزی پشت سر نگذاشته و این آخرین فرصت برای سبز پوشان اصفهان است تا این طلسم را بشکنند.

نیمکت هر دو تیم به دلیل نتایج ضعیف در میانه راه دستخوش تغییراتی شد. ذوب آهن فصل را با امید نمازی آغاز کرد و در ادامه علیرضا منصوریان را جانشین وی کرد. نفت مسجد سلیمان هم ابتدا عبدالله ویسی را بعنوان سرمربی روی نیمکت داشت اما در ادامه هدایت این تیم به علیرضا مرزبان سپرده شد.

ذوب آهن در صورت پیروزی در این بازی موقتا به رده دهم جدول صعود می کند و نفت مسجد سلیمان در صورت پیروزی موقتا به رده هشتم جدول خواهد رسید.

دیدار دو تیم ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود و قضاوت این دیدار بر عهده علی بای، با کمک سعید علی نژادیان و یوسف مغروری است. حسن کامرانی فر نیز کار نظارت بر داوری را در این بازی بر عهده دارد.