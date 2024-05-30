۲۵۰ عنوان برنامه برای کنگره شهدای مازندران طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی عصر پنجشنبه در جلسه هم‌اندیشی سرداران و فرماندهان پیشکسوت جهاد و شهادت استان مازندران با محوریت دومین کنگره شهدای سرافراز دیار علویان در ستاد سپاه کربلا ضمن عرض تسلیت ایام ارتحال امام خمینی (ره) و شهادت شهدای خدمت، اظهار کرد: در مازندران امسال بحث کنگره به‌عنوان رویداد اساسی در حوزه ترویج آثار شهدا در حال شکل‌گیری است که باید حتماً اثرگذار و ماندگی اثراتش مشهود باشد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۵۰ عنوان برنامه در ۲۲ کمیته برنامه‌ریزی شده است، افزود: پیشرفت برنامه‌ها خوب است و امیدواریم تا پایان مرداد ماه ۹۰ درصد از برنامه‌ها به اتمام برسد، بقیه برنامه‌های پژوهشی نیاز به مدت زمان بیشتری دارند.

سردار مسلمی تاکید کرد: راه‌اندازی پژوهشکده برای برگزاری کنگره نیز انجام شد امیدواریم این کار دائمی باشد.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به افزایش تعداد شهدای استان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید، گفت: حاصل کار ۶ ماهه بین ما و مجموعه بنیاد شهید تعداد شهدا براساس اصالت مازندرانی بودن، متولد مازندران‌ها، وجود پرونده در مازندران، تعداد سنگ مرازها، شهدای گمنام مدفون شده و شهدای جاویدالاثر این شد که آمار جدیدی به‌دست آمد و از ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید عبور کرد.

این مسئول بیان کرد: روز گذشته تعداد جدید شهدا توسط مدیرکل بنیاد شهید مازندران به اصحاب رسانه اعلام شد، کد ملی ۱۳ هزار و ۷۰۰ شهید از این ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید متعلق به مازندران است.

وی از تطبیق عکس با اسامی شهدا، حضور در تک تک منازل شهدا، به‌روزرسانی تصاویر شهدا با ترمیم عکس‌ها و آماده‌سازی تابلوفرش‌های ۲۹۶ شهید امدادگر مازندران و تحویل به خانواده‌ها خبر داد و عنوان کرد: این کارها هزینه سنگینی دارد و در حال انجام است خروجی خوبی خواهد داشت.

سردار مسلمی اعلام کرد: باتوجه به اینکه بیش از ۵ هزار فرزندان شهید داریم که برای نخستین بار می‌خواهیم در اجلاسیه برنامه اختصاصی برایشان داشته باشیم صفر تا صد کار را به تشکل مردمی خودشان واگذار کردیم، همچنین برنامه برگزاری اجلاسیه مخصوص حوزه کشتی در سالنی ۶ هزار نفره را در دستور کار داریم.

فرمانده سپاه کربلا گفت: مسابقات نونهالان، جوانان و نوجوانان امسال برای ۵ هزار نفر در نظر گرفتیم که خروجی آن را در اجلاسیه خواهیم داشت، سریال حداقل ۲۰ قسمتی برای شهید تورانی در دست ساخت است، در خصوص فیلم‌های سینمایی ۳۰ درصد لوکیشن‌ها فیلمبرداری شده، ۱۵ بازیگر کشوری در حال بازی هستند، بودجه از ۵۷ تا ۷۰ میلیارد براورد شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در ورودی تمام روستاهایی که شهید داریم توسط یک المان تصاویر شهدا را جانمایی خواهیم کرد، انشالله فضاسازی محیطی خوبی در سطح استان شکل می‌گیرد، کلیپ "فصل شیدایی" نیز کار بسیار بزرگی بالغ بر ۱۵ میلیارد است اما اثر خوبی دارد و روزی ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر به تماشایش می‌نشینند که رایزنی برای پخشش در زمینی در ماهفروجک ساری انجام شده است.