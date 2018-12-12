۶۵۰ هنرور جلوی دوربین «سرباز» رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی فرحی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و سردار موسی کمالی معاون نیروی انسانی وظیفه عمومی ستاد کل نیروهای مسلح امروز چهارشنبه ۲۱ آذر به پشت صحنه سریال «سرباز» در پادگانی در پرندک رفتند.

در سکانس های امروز سریال صحنه هایی از حضور جوانانی که قرار است برای انجام خدمت سربازی وارد پادگان شوند به کارگردانی هادی مقدم دوست ضبط شد. در این صحنه ها از حضور ۶۵۰ هنرور که ۴۰۰ نفر آنها با همکاری ارتش حضور یافته اند بهره گرفته شد.

فرحی در جلسه ای با عوامل سریال بیان کرد: این خوب است که بگوییم افراد به سربازی آمدند و زندگی شان تغییر کرد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم نشان دهیم که این جوانان بعد از ورود به سربازی شکل و شمایل زندگیشان تغییر کرده است هم خود جوانان و هم اطرافیانشان متمایل می شوند به سربازی بروند.

فرحی در پایان اظهار کرد: به طور مثال جوانان در سربازی جوشکاری و سایر مهارت های حرفه و فن را یاد می گیرند و با تجربه هایی که می آموزند می توانند در بیرون از سربازی کار کنند.

سریال «سرباز» به کارگردانی هادی مقدم­ دوست و تهیه­ کنندگی محمدرضا شفیعی عاشقانه­ ای حماسی است که در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه­ ای برای شبکه سه سیما تولید می ­شود.

در خلاصه داستان «سرباز» آمده است:‌ «در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع»

کوروش تهامی، آرش مجیدی، الیکا عبدالرزاقی، جمال اجلالی، اسماعیل محرابی، علی هاشمی،‌ افسانه کمالی،‌ نیما شعبان­ نژاد، حسین مهری، فرحناز منافی ظاهر، جواد خواجوی، مهتاب ثروتی و … از بازیگران سریال «سرباز» هستند.

مجموعه تلویزیونی «سرباز» محصول مشترک گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما و سازمان سینمایی انقلاب و دفاع مقدس است.