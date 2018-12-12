ترابی: استقلال با من مذاکره کرد ولی از کودکی پرسپولیسی بودم

به گزارش خبرگزاری مهر، ماجرای مهدی ترابی، بازیکنی که ۱۹ شهریور امسال وارد ۲۴ سالگی اش شد و سیر پیشرفت او جالب است. از تیم فوتسال استان البرز تا تیم ملی فوتبال ایران، تنها در عرض ۴ سال! ترابی که زمانی با سر توپ زدن هایش در سالن فوتسال همه را مجذوب خود می کرد طولی نکشید که در چمن هم فوتبالیست قابلی شد، آنقدر که کی روش در سن ۲۰ سالگی این بازیکن، چشم روی تمام ستاره هایش بست و او را در ترکیب اصلی قرار داد.

این بازیکن که اولین قراردادش را اول تیرماه ۱۳۹۱ با باشگاه سایپا بست، این روزها آخرین تمریناتش را برای سایپا پشت سر می گذارد و بعد ازدیدار نارنجی پوشان مقابل صنعت نفت آبادان در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ، بعد از حضور ۶ ساله در سایپا، کوله اش را می بندند و راهی تیم پرطرفدار پرسپولیس می شود تا این بار با پیراهن این تیم به درخشش ادامه دهد.

در همین ارتباط ترابی گفتگویی با سایت باشگاه سایپا داشته است که در ادامه می آید:

* از خودت شروع کن، از چه زمانی فوتبال را شروع کردی؟

- راستش را بخواهید من سالها در تیم استان البرز فوتسال بازی می کردم. سال ۱۳۹۰ بود. یعنی ۷ سال قبل. به مسابقات کشوری رفتیم و من آقای گل شدم. آن زمان ۱۷ سالم بود. بعد به تیم ملی فوتسال جوانان دعوت شدم. قرار بود بروم و در اردو شرکت کنم که یکی به من گفت چرا به سایپا نمی روی تا تست بدهی و مربیان تو را ببینند؟ من هم پذیرفتم و همین شد که از فوتسال وارد فوتبال شدم.

* پیشنهاد چه کسی بود که فوتسال را رها کنی و وارد فوتبال شوی؟

- من فوتسال بازی می کردم و مطمئن بودم که در این رشته موفق می شوم اما یکی از آشنایان ما به نام آقای یمینی مرا دید و گفت برو تیم جوانان سایپا و تست بده. به تمرین رفتم و اصلا امیدی هم نداشتم اما در نهایت مربیان پسندیدند و مرا مورد تایید قرار دادند.

* چطور ناامید بودی اما در تست سایپا قبول شدی و نظر مربیان را جلب کردی؟

- کاملا ناامید که نه اما فکر می کردم قسمتم حضور در فوتسال است. در تیم جوانان سایپا اول آقای صمدیان مربی ما بود و بعد هدایت تیم به محمد سلطانی سپرده شد. بازی ام برای جوانان سایپا به یک فصل نرسیده بود که آقای تقوی از من خواستند تا به تیم بزرگسالان بروم. همان فصل آقا مجتبی مرا در لیگ برتر بازی داد.

* یعنی مسیر فوتسال تا لیگ برتر فوتبال را در کمتر از یک فصل سپری کردی؟ اولین بازی لیگ برتری شما با چه تیمی بود؟

- دقیقا. یادم می آید اولین بازی ام را مقابل گهر درود در لیگ برتر انجام دادم. بعد از آن بود که کم کم در تیم بزرگسالان سایپا جا افتادم و بیشتر بازی کردم.

* البته فکر می کنم در دوران فیرات کمتر بازی کردی. درست می گویم؟

- در زمان سرمربیگری فیرات کم بازی کردم اما وقتی آقا مجید (جلالی) آمد بیشتر به من بها داد و رفته رفته به ترکیب اصلی هم رسیدم.

* چون در دفاع راست و بال راست و چپ هم بازی کرده ای خیلی ها نمی دانند پست اصلی ات کجاست. توضیح می دهی؟

- روز اولی که وارد فوتبال شدم در پست هافبک راست و چپ بازی کردم. یک بازی مقابل تراکتورسازی که بابک حاتمی مصدوم بود دفاع راست سایپا شدم و بعدها آقای خاکپور (در تیم فوتبال امید) هم در یکی دو بازی از من در این پست استفاده کرد. در دفاع راست هم طبق نظر مربیان بد کار نکردم اما پست اصلی ام وینگر است.

* فوتبال را دوست داشتی یا فوتسال؟

- فوتبال را دوست داشتم اما فکر نمی کردم اینقدر زود در لیگ حرفه ای بازی کنم و بعد بتوانم به تیم ملی راه پیدا کنم و حالا هم به تیم محبوبم پرسپولیس برم. در فوتسال داشتم پیشرفت می کردم. مرا برای تیم ملی جوانان انتخاب کردند اما آقای سلطانی، مربی ام در جوانان سایپا گفت که باید فوتسال را رها کنی و تمرکزت را روی فوتبال بگذاری. دیگر هم سمت فوتسال نرفتم و در فوتبال ماندم تا امروز که خدمت شما هستم.

* گفتی پرسپولیس تیم محبوبت است؟

- بله. من از کودکی نتایج این تیم را پیگیری می کردم. خاطرتان هست که چند باشگاه دیگر هم با من مذاکره کرده بودند و حتی چند وقت قبل استقلال هم مذاکراتی با من داشت اما راستش من از بچگی پرسپولیسی بودم و آرزو داشتم در این تیم بازی کنم. سایپا واقعا من را در این مسیر یاری کرد و اگر کمک ها و حمایت های این باشگاه نبود شاید هرگز به این خواسته نمی رسیدم که جا دارد از زحمات مجموعه سایپا قدردانی کنم.

* چه برنامه ای در پرسپولیس داری؟

- تمام تلاشم را می کنم که برای کادر فنی و هواداران این تیم بهترین عملکرد را داشته باشم و امیدوارم با پیراهن این تیم به قهرمانی لیگ برتر برسم.

* در فکرت هست که از پرسپولیس به امید خدا به لیگ های اروپایی بروی؟

- مطمئنا هر بازیکن جوانی سودای حضور در لیگ های اروپایی را در سر دارد. در گام اول سعی می کنم برای پرسپولیس بهترین بازیکن باشم و بعد هم تمام تلاشم را به کار می بندنم تا از پرسپولیس لژیونر شوم.

* فکر می کنی سبک بازی هایت به کدام لیگ اروپایی نزدیک باشد؟

- لیگ اسپانیا. خیلی دوست دارم در این لیگ بازی کنم.

* سیر پیشرفت تو وحشتناک بود. در عرض ۳، ۴ سال از فوتسال به تیم ملی فوتبال رسیدی. چگونه این مسیر را اینقدر سریع طی کردی؟

- خدا کمکم کرد و خانواده ام به معنای واقعی پشتم بودند و برایم سنگ تمام گذاشتند. من از اشتهارد به تمرین جوانان سایپا می آمدم. این مسیرحدود دو ساعت طول می کشید. بعد از مدتی خانواده ام به خاطر من به کرج آمدند تا راحتتر بتوانم به تمرین بروم. مسیرم کمتر شد و مهمتر از همه اینکه با مربیان خوبی کار کردم. آقای صالحی، آقای تقوی، آقای خاکپور و در نهایت آقای کی روش که مرا در لیست تیم ملی قرار داد و به من اعتماد کرد.

* فکر می کردی این قدر زود به پیراهن تیم ملی برسی؟

- من به فوتبال علاقه داشتم اما واقعیتش آنچنان فکر نمی کردم که اینقدر زود به جایگاه کنونی برسم. از اشتهارد تا الان کسی وارد فوتبال حرفه ای نشده. من اولین نفری بودم که از این منطقه به تیم ملی رسیدم. با اینکه اشتهارد استعدادهای بهتری نسبت به من داشته اما قسمت این بود که من نماینده این شهر در لیگ برتر و تیم ملی باشم.

* اولین بازی ملی ات مقابل ازبکستان بود. به زمین آمدی و گل هم زدی. از کی روش بگو و اینکه چه شد به تو بازی داد؟

- کی روش نه تنها مربی بلکه آدم بزرگی هم هست. من که برای اولین بار به تیم ملی دعوت شدم فکر نمی کردم که در لیست نهایی بمانم. اوایل می‌گفتم تازه ۲۰ سالم است و فعلا زمان دارم تا در اردوهای بعدی خودم را نشان بدهم ولی وقتی برای دو بازی مقابل ازبکستان و ترکمنستان لیست نهایی تیم ملی را دیدم باورم نمی شد که خط نخورده ام. کی روش به ما جوان ها اعتماد به نفس داد و من هم خوشحالم که در اولین بازی ملی ام توانستم دروازه ازبکستان را باز کنم.

* چند گل ملی داری؟

- ۶ گل.

* چه جالب در تیم ملی هم شماره پیراهنت ۶ است که بزرگانی چون کریم باقری و جواد نکونام آن را به تن می کردند. این همه شماره، حالا چرا شش؟

- خود آقای کی روش پیراهن شماره شش را به من داد. وقتی برای بازی با ازبکستان به ورزشگاه رفتیم گفتند که شماره شش را بپوش. می دانم چه بزرگانی این پیراهن را پوشیده اند. امیدوارم لیاقتش را داشته باشم و بتوانم در تیم ملی بهترین عملکرد را ارائه بدهم.

* الگوی فوتبالی ات کدام بازیکن است؟

- کریس رونالدو.

* تیم مورد علاقه ات چطور؟

- یونتوس

* حرف آخر؟

- دوست دارم حرف آخرم هم با تمامی دست اندرکاران سایپا، مجموعه مدیریتی، مسئولین تیم های پایه، پرسنل باشگاه و حتی کارگران خط تولید سایپا باشد و از تمام آنها برای زحمات بسیاری که باعث شده مهدی ترابی اکنون در فوتبال کشور جایگاه کوچکی داشته باشد، تشکر و قدردانی کنم.