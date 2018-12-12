نهادهای فعال در حوزه ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی حمایت شوند

حسین بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جشن بزرگ حمایت از به زیستی زنان و دختران در شهر اراک، اظهار داشت: مسئولان از دستگاه‌ها و نهادهایی که شرایط افزایش نشاط و سلامت جامعه را فراهم می سازند، حمایت کنند، این روند می‌تواند در مقابله با مشکلات اجتماعی بسیار موثر واقع شود.

فرماندار شهرستان اراک افزود: مسئولان مربوطه با نگاه مثبت و باز به جامعه و موضوع شاد زیستن دختران و زنان به عنوان قشری که سلامتی آنان می‌تواند در سلامتی جامعه بسیار مفید باشد، توجه خاص داشته باشند.

رفتارها و تصمیم گیری های آگاهانه زنان با شیوه ها مناسب و برخورداری از آگاهی های اعتقادی می تواند از بروز بسیاری از آسیب ها در قشر بانوان جلوگیری کند وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت کشور را قشر زنان تشکیل می‌دهند، ادامه داد: شاد زیستن زنان و آگاه بودن آنان نسبت به مسائل در تحکیم بنیان خانواده اثرگذار است. حتی نقش زنان در جامعه به قدری مهم و سازنده است که یک مادر آگاه می تواند در کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از معضلات جامعه موثر باشد.

فرماندار شهرستان اراک خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه هایی برای بانوان که هم موجب افزایش آگاهی و هم ارتقای سطح مهارت های زندگی در آنان شود، می تواند زمینه ارتقای فرهنگی جامعه را فراهم سازد.

بختیاری ادامه داد: رفتارها و تصمیم گیری های آگاهانه زنان با شیوه ها مناسب و برخورداری از آگاهی های اعتقادی می تواند از بروز بسیاری از آسیب ها در قشر بانوان جلوگیری کند.

فرماندار شهرستان اراک بیان داشت: آگاهی و همچنین نشاط موجب می شود که بانوان در مقابله با مشکلات از پتانسیل بالایی برخوردار باشند و با نگاه بهتر بتوانند مشکلات زندگی را با شکیبایی رفع کرده و از تنش در خانواده جلوگیری کنند.