به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با استناد به برخی گزارش‌های آماری از افزایش صادرات آلمان به ایران در ماه میلادی اکتبر و درست یک ماه قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا خبر می‌دهد.

افزایش صادرات را می‌توان نشانه‌ای از تمایل شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی به تداوم تجارت با ایران علیرغم تهدیدهای واشنگتن به قرار دادن آنها در لیست سیاه تلقی کرد.

با استناد به آمارهای رسمی، در ماه میلادی اکتبر، ارزش کالاهای آلمانی صادرشده به ایران به حدود ۴۰۰ میلیون یورو (۴۵۵ میلیون دلار) رسید که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته افزایشی ۸۵ درصدی را به خود دیده است و بالاترین میزان از سال ۲۰۰۹ به این سو بوده است.

گفتنی است حدود ۱۰۰۰ شرکت کوچک و متوسط آلمانی با ایران روابط تجاری دارند و ۱۳۰ مورد از آنها شعبی در ایران دایر کرده‌اند. این درحالی است که شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند «زیمنس» آلمان از بیم تحریم‌های آمریکا، مجبور به ترک ایران شدند.

به گفته «مایکل توکاس» عضو اتاق بازرگانی آلمان-ایران، شرکت‌های متوسط آلمانی بیشترین سهم را در صادرات کالا به ایران دارند حال آنکه در بین این کالاها، مواد شیمیایی حدود نیمی از صادرات و ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات کشاورزی حدود یک سوم از آن را تشکیل می‌دهند.

وی همچنین پیش‌بینی کرد ارزش صادرات کالاهای آلمانی در سال آینده، ماهانه به طور متوسط به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون یورو برسد.

گفتنی است اتحادیه اروپا در راستای برخورداری ایران از مزایای اقتصادی برجام و مقابله با تحریم‌های آمریکا، متعهد به ایجاد مکانیزم مالی ویژه‌ای شده است.

در این طرح، یک نهاد مالی مستقل تاسیس خواهد شد که نقش واسطه بین ایران و اروپا را بر عهده می‌گیرد. با این تفاوت که برای جلوگیری از رهگیری مالی و تحریم آمریکا، پولی جابجا نخواهد شد و بدهکاری و بستانکاری طرف‌های ایرانی و اروپایی در این نهاد ثبت و تسویه می‌شود و در نهایت کسری تراز توسط بانک‌های مرکزی طرفین جبران خواهد شد.