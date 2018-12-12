محمدرضا بهشتی منفرد مدیر اجرایی دوازدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» و مدیر امور مجامع و جشنوارههای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سازمان سینمایی تفاهمنامهای را با دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد کرد که براساس آن جشنوارههای مهم سینمایی کشور به صورت همزمان در تهران و شهرستانها برگزار شود.
وی ادامه داد: این امر با جشنواره ملی فیلم فجر آغاز شد و در ادامه با جشنواره فیلم کوتاه تهران ادامه پیدا کرد و حالا جشنواره «سینماحقیقت» هم در این طرح شرکت کرده است. براین اساس قرار شد دوازدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» بهصورت همزمان در تعدادی از استانهای کشور برگزار شود.
مدیر اجرایی دوازدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» با تاکید براینکه برگزاری جشنوارهها بهصورت همزمان در شهرهای مختلف، جزئی از سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی است، بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ استان در این جشنواره ما را همراهی میکنند که به احتمال قوی یک استان دیگر نیز به طرح اضافه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در هر شهرستان یک سینمای با کیفیت استاندارد به نمایش مستندهای جشنواره «سینماحقیقت» اختصاص پیدا کردهاست، توضیح داد: اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، تبریز، مشهد، ساری، اهواز، زاهدان، کرمان، یزد، اردبیل ۱۲ شهری است که این دوره از جشنواره در آنها برگزار میشود و قرار است شهر قم نیز به این لیست اضافه شود.
بهشتی منفرد گفت: در بخش نمایش فیلمها در شهرستان، همه آثار به نمایش گذاشته نمیشود، در واقع با توجه به اینکه تعداد زیادی اثر در طول ۷ روز در جشنواره به نمایش در میآید، ممکن است بسیاری از این فیلمها برای مخاطبان در شهرستانها جذابیت نداشته باشند و یا سینماهای شهرستان نتوانند زمان کافی برای نمایش این آثار اختصاص دهند.
وی بیان کرد: جشنواره «سینماحقیقت» در شهرستانها به مدت چهار روز برگزار میشود و از ابتدا قرار بود که در این زمان هشت فیلم نمایش داده شود که البته با استقبال تعدادی از شهرستانها تعداد فیلمهایی که قرار است به نمایش درآید به ۱۴ تا ۱۶ فیلم رسید.
مدیر امور مجامع و جشنوارههای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ادامه داد: دلیل تفاوت تعداد فیلمها در شهرها، نحوه اجرای جشنواره در شهرهای موردنظر است، بهعنوان مثال مدیریت برگزاری جشنواره «سینما حقیقت» در اصفهان توسط خانه مستند این شهر صورت میگیرد و مخاطبان بیشتری را برای این جشنواره تخمین زدهاند.
وی با اشاره به اینکه شورای برگزاری جشنواره در نظر داشت تا در شهرستانها فیلمهایی به نمایش گذاشته شود که در هر منطقه برای فیلمسازان و یا مخاطبان سینمای مستند جذابیت داشته باشد، بیان کرد: اکثر فیلمهای انتخاب شده از آثار ایرانی است و یک یا ۲ سانس هم به فیلم خارجی اختصاص پیدا میکند همچنین برخی از شهرستانها تمایل داشتند آثاری که توسط مستندسازان همان شهر یا استان تولید شده و به جشنواره راه پیدا کرده است را در برنامه اکران خود داشته باشند.
بهشتی منفرد با بیان اینکه نمایش مستندهای دوازدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» در شهرستانها از امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه آغاز میشود، گفت: برخی از شهرها تمایل داشتند برای نمایش فیلمهای جشنواره فروش بلیت داشته باشند که این درخواست از سوی ما رد شده است.
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