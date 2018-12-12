مردم کردستان ولایتمدار و پایبند به ارزش های نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی شامگاه سه شنبه در دیدار با فرمانده و جمعی از مسئولان نیروی انتظامی استان کردستان، با بیان اینکه بسیج مردمی در راستای حفظ و ارتقاء شاخص های امنیتی نقش موثری دارند و اظهارداشت: دشمن با تمام وجود در فضای مجازی در پی ایجاد ناامنی و برهم زدن امنیت مطلوب جامعه است و این موضوع مسئولیت همه سازمان ها و نهادها خصوصا دستگاه های امنیتی و قضائی را در افزایش تعاملات با مردم و به کارگیری راهکارهای پیشگیرانه بیشتر می کند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه امنیت در زندگی انسان، افزود: امنیت موضوعی است که در دین مقدس اسلام نیز به آن توجه فراوانی شده و به عنوان یک رکن اساسی در دین اسلام به آن توجه شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با تاکید بر اینکه برای بندگی به خدا نیز نیازمند امنیت هستیم، ادامه داد: امنیت و سلامت دو مقوله بسیار مهمی هستند که انسان در زندگی خود به شدت نیازمند آنها است و خوشبختانه با تلاش عوامل انتظامی امنیت بسیار خوبی در استان کردستان حکم فرما است.

آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: مردم این خطه که طعم ناامنی را در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی کشیده اند قطعا بیش از دیگران قدر امنیت را می دانند و با وجود برقراری امنیت مطلوب در استان باید در حوزه احساس امنیت بیشتر کار کنیم و با همکاری صدا و سیما و دیگر رسانه های جمعی نسبت به ارتقاء احساس امنیت تلاش کنیم.

وی حضور به موقع پلیس در صحنه و رسیدگی به موقع به مسائل و مشکلات انتظامی مردم را در ارتقاء احساس امنیت و اعتماد عمومی بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و بیان کرد: مردم نیروی انتظامی را امین خود دانسته و به آن اعتماد دارند و باید با رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان و حضور مقتدرانه در صحنه های جرم این حس اعتماد را ارتقاء بخشید.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان توجه به موضوعات و مسائل و معضلات اجتماعی را ماموریت مهم نیروی انتظامی دانست و گفت: موضوعات اجتماعی قبل از تبدیل شدن به مسائل امنیتی باید تدبیر و از امنیتی شدن آن پیشگیری شود چرا که در صورت امنیتی شدن، جمع کردن موضوع به مراتب سخت تر و با هزینه تر خواهد بود.

آیت الله حسینی شاهرودی اظهارداشت: عملیات روانی و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی در پیشبرد اهداف و برنامه های نیروی انتظامی بسیار تاثیرگذار است و افزایش تعاملات و مشارکت های مردمی در تامین امنیت بسیار موثر است.