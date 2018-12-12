به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با تارجا آنلی کرونبری، مدیر اجرایی شبکه رهبری در امور امنیت اروپا دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن تاکید بر تسریع در اقدامات عملیاتی اتحادیه اروپا در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، گفت: مواضع سیاسی و رسانهای اروپا در مقابله با اقدامات یک جانبه گرایانه آمریکا قابل تحسین است؛ اما کندی اروپا در اقدامات عملی قابل قبول نیست و زمان در این پرونده حائز اهمیت و رو به پایان است. وعدههای مثبت اروپا مبنی بر اینکه در هفته‌های آینده SPV اجرایی خواهد شد، نیازمند گامهای عملی است.

وی با اشاره به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در حل سیاسی بحرانهای منطقهای و مبارزه واقعی با تروریسم، خاطر نشان کرد: ایثارگری و شهادت مستشاران نظامی ایرانی در مبارزه با داعش در کنار نیروهای مسلح و مردم سوریه و عراق مانع از ورود تروریست ها به اروپا شده است.

امیر عبداللهیان با اشاره به تحرکات گروهک تروریستی منافقین در اروپا گفت: عناصر این گروهک تروریستی که در برخی کشورهای اروپایی علیه امنیت اروپا فعالیت می کنند و اقدامات خود را به دستگاه های امنیتی ایران نسبت می دهند، با هدف ایجاد اخلال در روابط ایران و اروپا صورت می گیرد و اروپا باید در این زمینه هوشیار عمل کند.

تارجا آنلی کرونبری، متخصص انستیتوی تحقیقات صلح بین الملل استکهلم، ضمن اشاره به نشست های سازنده خود با مقامات ایرانی در خصوص برجام گفت: ما به دنبال راه حل‌هایی برای حفظ برجام هستیم و برجام یکی از مواردی است که ما در آن منافع مشترک داریم.

وی با اشاره به پایبندی اروپا به حفظ برجام، خاطر نشان کرد: اروپا در زمینه برآورده کردن انتظارات و تعهدات برجام به ایران متعهد می باشد، هرچند کند عمل کرده است.

او گفت: بسیار مهم است که هم اروپا و هم ایران برجام را حفظ کنند. برجام الگوی خوبی برای حل سیاسی مناقشات است و ایران از اولین کشورهایی است که مروج خاورمیانه بدون سلاح است.