آمار دریافت کارت آزمون فراگیر ارشد/ فرداشب آخرین مهلت دریافت کارت

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۷ صبح روز جمعه ۲۳ آذر ۹۷ با حضور ۵۲ هزار و ۵۰۲ داوطلب که از این تعداد ۲۸ هزار و ۶۹ نفر زن و ۲۴ هزار و ۴۳۳ نفر مرد هستند، برگزار می شود.

وی افزود: این آزمون در پنج گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر در ۱۱۶ رشته امتحانی و در حوزه های امتحانی ۸۱ شهرستان برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: تا ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۲۱ آذر، تعداد ۱۸ هزار و ۵۵۴ نفر کارت آزمون خود را دریافت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: : در جلسه آزمون به هر یک از داوطلبان رشته های امتحانی مختلف یک بسته نایلونی حاوی یک برگ پاسخنامه و یک دفترچه سئوال داده می شود. داوطلبان باید در مدت تعیین شده باید به سئوالات آزمون پاسخ دهد. تعداد سئوالات و مدت پاسخگویی در برگه راهنمای آزمون درج شده است.