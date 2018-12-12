جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور ایرج عرب به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: آقای عرب در طول ماه های اخیر همواره کنار آقای گرشاسبی بوده است. شناخت خوبی از او دارم. فکر می کنم عرب راهی که گرشاسبی پیش گرفته بود را ادامه دهد تا به موفقیت های مدیریتی بیشتری دست پیدا کند.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره عملکرد حمیدرضا گرشاسبی در دوره فعالیت خود در این باشگاه اظهار داشت: او فوق العاده بود. گرشاسبی یکی از بهترین مدیرانی بود که در باشگاه پرسپولیس دیده بودم. او کاملا ورزشی بود و درد پرسپولیس را خوب فهمیده بود. گرشاسبی در بحرانی ترین شرایط ممکن مدیریت را پذیرفت و بهترین عملکرد را هم داشت. باید هزار بار به او خسته نباشید گفت. گرشاسبی واقعا مدیر بزرگی بود که بهتر است از او برای تربیت مدیران جوان استفاده کرد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره ادامه فعالیت خود به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با توجه به قانون منع استفاده از بازنشستگان تصریح کرد: باشگاه پرسپولیس خانه ما است. فعلا کسی درباره این موضوع با من صحبت نکرده است و همچنان به فعالیتم ادامه خواهم داد.

کاشانی در خصوص ناراحتی اعضای تیم بابت عدم دریافت مطالبات فصل جاری خود تصریح کرد: با صراحت می گویم در هیچ دوره ای چنین برنامه ریزی دقیق مالی برای پرداختی ها نداشته ایم. تمام تلاش گرشاسبی در حل مشکلات قبلی و فعلی باشگاه بود. گاهی اوقات دچار تنگناهای مالی شده ایم. این موضوع هم در فوتبال فعلی کشورمان تنها معطوف به پرسپولیس نمی شود. بلکه تمام تیم ها با چنین مشکلاتی دارند. پرسپولیس با قدرت کار را پیش خواهد برد.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعه بازگشت مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده به جمع بازیکنان پرسپولیس در نیم فصل رقابت های لیگ برتر افزود: هر بازیکنی به پرسپولیس و استقلال می آید باید جایگاه این باشگاه ها را بشناسد. من درباره اسامی صحبت نمی کنم. بازیکن باید بداند از اعتبار چه اسمی در جامعه بهره برده است. پوشیدن پیراهن پرسپولیس آرزوی هر بازیکنی است.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس افزود: در همین بازی با سپاهان همه دیدند که این پیراهن بر تن چه بازیکنان خوبی است. آنها از جان مایه می گذارند. لذت می برم وقتی می بینم چنین اشخاصی در تیم هستند. آنهایی که رفتند شاید اشتباه داشته اند اما قرار نیست تنبیه محکمی داشته باشیم. آنها باید بفهمند اگر روی جلد نشریات هم می روند با اعتبار چه اسم بزرگی است. باید به بازیکنان یاد بدهیم گاهی پیشنهادات می آید اما این وفاداری است که زندگی اجتماعی را تا پایان عمر ادامه می دهد و باعث می شود تا لحظه آخر عمر عزت و احترام داشته باشید.