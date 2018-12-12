  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۶

فرمانده انتظامی استان کردستان:

اعتماد مردم بزرگترین پشتوانه برای نیروی انتظامی است

اعتماد مردم بزرگترین پشتوانه برای نیروی انتظامی است

سنندج - فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: اعتماد مردم بزرگترین پشتوانه نیروی انتظامی است و این اعتماد را باید به عنوان سرمایه اجتماعی خود حفظ کرده و در ارتقای این سرمایه اجتماعی تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی شامگاه سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، اظهارداشت: ۴۰ سال از عمر پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته و مردم ما همچنان به نظام و آرمان های نظام اسلامی پایبند بوده و هیچگاه فریب توطئه ها و دسیسه های دشمنان را نخواهند خورد.

وی افزود: کردستان سرزمینی است که خون های زیادی برای برقراری امنیت در این منطقه ریخته شده است و ما به عنوان سربازان نظام همچنان به مشارکت و همکاری مردم غیور این منطقه برای ثبات این امنیت نیازمندیم.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه مردم ما مردمی قدرشناس و عاشق نظام و ولایت هستند، ادامه داد: خدمت به این مردم فرصتی است که نصیب کارکنان نیروی انتظامی شده است و مطمئن هستیم کارکنان خدوم در راستای خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

آزادی خدمت به مردم و تلاش برای فراهم کردن محیطی امن توام با آرامش را افتخاری برای کارکنان نیروی انتظامی عنوان کرد و یادآور شد: همه ما سرباز نظام و ولایت بوده و با تمام وجود آماده خدمت به مردم هستیم.

کد مطلب 4482951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها