اعتماد مردم بزرگترین پشتوانه برای نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی شامگاه سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، اظهارداشت: ۴۰ سال از عمر پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته و مردم ما همچنان به نظام و آرمان های نظام اسلامی پایبند بوده و هیچگاه فریب توطئه ها و دسیسه های دشمنان را نخواهند خورد.

وی افزود: کردستان سرزمینی است که خون های زیادی برای برقراری امنیت در این منطقه ریخته شده است و ما به عنوان سربازان نظام همچنان به مشارکت و همکاری مردم غیور این منطقه برای ثبات این امنیت نیازمندیم.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه مردم ما مردمی قدرشناس و عاشق نظام و ولایت هستند، ادامه داد: خدمت به این مردم فرصتی است که نصیب کارکنان نیروی انتظامی شده است و مطمئن هستیم کارکنان خدوم در راستای خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

آزادی خدمت به مردم و تلاش برای فراهم کردن محیطی امن توام با آرامش را افتخاری برای کارکنان نیروی انتظامی عنوان کرد و یادآور شد: همه ما سرباز نظام و ولایت بوده و با تمام وجود آماده خدمت به مردم هستیم.