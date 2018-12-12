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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

استاندار کرمانشاه خبر داد

اجرای سهمیه صادرات سوخت مرزنشینان کرمانشاه

اجرای سهمیه صادرات سوخت مرزنشینان کرمانشاه

کرمانشاه_استاندار کرمانشاه از اجرای سهمیه صادرات سوخت مرزنشینان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز در حاشیه همایش فرماندهان و مدیران انتظامی کرمانشاه در جمع خبرنگاران در خصوص قاچاق سوخت که در بازارچه های مرزی صورت می گیرد،اظهار داشت: بحث قاچاق سوخت و احشام وضعیت نگران کننده ای در مرزهای استان دارد.

وی افزود: یک کارگروه در این خصوص در مرز داریم که طی روزهای اخیر این کارگروه را فعال کردیم و پیشنهاد ما این بود که با برنامه‌ریزی جلوی قاچاق را بگیرند.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: وقتی قاچاق صورت می گیرد به این معناست که طرف مقابل منافع بیشتری را تامین می کند و هنر این است که بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم.

وی گفت: در این راستا سهمیه‌ای را در نظر گرفتیم که تعاونی‌هایی برای مرزنشین ها تشکیل دهیم که در قالب آن بحث صادرات سوخت صورت بگیرد.

کد مطلب 4483023

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