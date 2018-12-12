۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

بندپی به مهر خبر داد؛

آخرین وضعیت پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۴۰۰۰میلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده است، گفت: ۷۰ درصد مطالبات سال۹۶ بیمارستان های دولتی و خصوصی تا پایان آذر پرداخت می شود.

انوشیروان محسنی بندپی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، افزود: درسال جاری از ابتدای سال تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

وی همچنین به پرداخت بخشی از بدهی ها از طریق تهاتر خبر داد و گفت: بخشی از بدهی ما به بانک ها که به دلیل پرداخت مستمری ها صورت گرفته بود از طریق تهاتر با بانک مرکزی انجام شد و قرار شده مابقی بدهی ها را به مرور پرداخت کنند.

محسنی بندپی از افزایش ۵.۵ درصدی تعرفه های پزشکی و درمانی در شش ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: با تصویب شورای عالی بیمه این اتفاق رخ داد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت مطالبات بیمارستان ها نیز اظهار داشت: ۷۰ درصد مطالبات بیمارستان ها برای سال ۹۶ قرار شده تا پایان آذر ۹۷ تسویه شود که در بخش دولتی ۷۰ درصد و در بخش خصوصی ۵۰ درصد باشد.

وی در مورد حذف دفترچه های درمانی، گفت: دفترچه های درمانی در تمامی مراکز ملکی تامین اجتماعی تا پایان ماه آذر حذف می شود و بیمه شدگان می توانند با کد ملی خدمات درمانی خود را دریافت کنند.

مهناز قربانی مقانکی

    • بازنشسته IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      قرار بود با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی این سازمان همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند ، چی شد؟
    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      ظرف 5 سال گذشته هيات مديره و مديريت تامين اجتماعي بيش از 40 هزار ميليارد از بانك ها تسهيلات اخذ و سازمان مذكور را بدهكار نموده اند و درمان كارگران را به دولت تحويل دادند لطفا رسيدگي نماييد علت چيست.

