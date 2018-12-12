آخرین وضعیت پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

انوشیروان محسنی بندپی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، افزود: درسال جاری از ابتدای سال تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

وی همچنین به پرداخت بخشی از بدهی ها از طریق تهاتر خبر داد و گفت: بخشی از بدهی ما به بانک ها که به دلیل پرداخت مستمری ها صورت گرفته بود از طریق تهاتر با بانک مرکزی انجام شد و قرار شده مابقی بدهی ها را به مرور پرداخت کنند.

محسنی بندپی از افزایش ۵.۵ درصدی تعرفه های پزشکی و درمانی در شش ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: با تصویب شورای عالی بیمه این اتفاق رخ داد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت مطالبات بیمارستان ها نیز اظهار داشت: ۷۰ درصد مطالبات بیمارستان ها برای سال ۹۶ قرار شده تا پایان آذر ۹۷ تسویه شود که در بخش دولتی ۷۰ درصد و در بخش خصوصی ۵۰ درصد باشد.

وی در مورد حذف دفترچه های درمانی، گفت: دفترچه های درمانی در تمامی مراکز ملکی تامین اجتماعی تا پایان ماه آذر حذف می شود و بیمه شدگان می توانند با کد ملی خدمات درمانی خود را دریافت کنند.