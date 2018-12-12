به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، «کریستوفر اشلی فورد» دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور منع اشاعه و امنیت بینالملل با حضور در کنفرانس «رژیم منع اشاعه هستهای - به سوی کنفرانس ۲۰۲۰ بازنگری معاهده منع گسترش»، گفت: از آنجا که نشانهای مبنی بر تغییر مسیر هستهای ایران وجود ندارد، آمریکا به دنبال توافق جدیدی با این کشور است.
وی همچنین در این کنفرانس که در موسسه دولتی «ویلتون پارک» انگلیس برگزار شد، ادعا کرد: حتی غنیسازی محدود که طبق برجام، ایران مجاز به انجام آن است، از روشهای غیرقانونی به دست آمده است.
فورد ادامه داد: اگرچه برجام به آنچه که ایران به طور غیرقانونی به دست آورد، مشروعیت بخشید؛ پاسخ صحیح به این پرسش که آینده ایران چه خواهد شد این است که آنها نباید از قابلیت حفظ هیچ یک از این توانمندیها برخوردار باشد.
وی در توضیح ارائه چنین درخواستی مدعی شد: توانمندیهای غنیسازی ایران با هدف تولید مواد شکافپذیر برای فعالیت غیرقانونی و موازی، ذیل «طرح آماد» مبنی بر تولید تسلیحات هستهای انجام شد.
وی در ادامه ادعاهای خود با انتقاد از بند «غروب آفتاب» مبنی بر رفع تدریجی محدودیت غنیسازی ایران، افزود: هرگونه توافق آتی با ایران باید ضامن عدم توانایی این کشور به تولید مواد شکافپذیر باشد. نتیجه آنکه، ما نمیتوانیم به وعدههای توخالی اتکا کنیم و لازمه اعتماد به هرگونه توافق آتی، مسدود کردن راه دستیابی ایران به تسلیحات هستهای است.
وی گفت: ایران باید به هر درخواست آژانس انرژی اتمی برای بازرسی «بله» بگوید، چراکه این نهاد تصمیماتش را بر اساس ارزیابیهای دقیق اتخاذ میکند.
فورد مدعی شد: واشنگتن از بیم آنکه ایران دسترسیهای آژانس را به کلی مسدود کند، از فشار به این نهاد برای انجام بازرسیهای گسترده و تمام عیار در ایران خودداری میکند تا از بروز تنش در آینده و از بین رفتن امکان گفتوگو، جلوگیری کند.
فورد مدعی شد: با نیم نگاهی به ناکامی قبلی (برجام) و با امید به برگرداندن ورق، آمریکا به دنبال چشماندازی مثبت از راه مذاکره با ایران با اتکا به کارزار اعمال فشار (حداکثری) است.
وی در بخش دیگری از ادعاهای خود، تغییر رفتار را لازمه تعامل ایران با جامعه جهانی عنوان کرد و خواستار توقف فعالیتهای منطقهای ایران شد.
فورد در این باره ادعا کرد: تنها در این صورت است که میتوان به راهکاری برد-برد با ایران دست یافت حال آنکه یکی از چالشهای حصول این نتیجه، اعمال مجدد فشار تحریمها برای واداشتن ایران به آمدن پای میز مذاکره است.
وی مدعی شد: در مذاکرات آمریکا با سه کشور اروپایی، واشنگتن حاضر بود سقف کنونی غنیسازی ایران را مشروط بر اینکه این سقف دائمی باشد و با گذشت زمان برداشته نشود، بپذیرد، اما خودداری اروپاییها از پذیرش خواستههای آمریکا و همچنین نارضایتی دولت کنونی این کشور از نوع محاسبه «زمان گریز» ۱۲ ماهه که مبنای تعیین سقف کنونی است، موجب شد تا آمریکا اکنون خواسته غنیسازی صفر را مطرح کند و از راهکار «بینابین» عقبنشینی کند.
فورد گفت: همانطور که وزیر خارجه پمپئو به صراحت این پیام را اعلام کرد، ایران باید تمام غنیسازی اورانیوم را متوقف کرده و هرگز بازفرآوری پلوتونیم را دنبال نکند. تثبیت استاندارد ۱۲ ماهه دیگر هدف ما نیست.
وی گفت: ایران به جای غنیسازی اورانیوم، اورانیوم غنیشده را از بازارهای خارجی خریداری کند و سوخت مصرفشده خود را تحویل دهد.
