به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح امروز چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری لرستان با اشاره به اینکه سفر قبلی به لرستان ناتمام ماند و وظیفه خود دانستیم بیایم و جلسه ای داشته باشیم و از مناطق مختلف استان بازدید کنیم، اظهار داشت: بحث بازآفرینی شهری کار ارزشمندی است که مورد توجه دولت قرار گرفته و کار سخت و طاقت فرسایی هم است.

وی با بیان اینکه ایران یک کشور حادثه خیز است، هرجا هم حوادثی را شاهد بودیم بیشترین جمعیتی که آسیب دیدند در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی بوده است، تصریح کرد: در بخش روستایی از سالیان قبل این کار آغاز شده و بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی روستایی بازسازی شده است و سالانه بازسازی و مقاوم سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه جاهایی که بازسازی شده کمترین مشکلات را در حوادث داشته ایم، افزود: آرزوی ما این بوده که بازآفرینی شهری اتفاق بیافتد، بسیاری از مناطق شهری ما در معرض سیل، زلزله و آسیب های دیگر قرار دارد.

نجار با اشاره به اینکه در این رابطه توجیح مردم لازم است، بدانند چه اتفاقی می افتد و چه کار بزرگی انجام می شود، یادآور شد: اگر با اراده و همت انجام شود بازآفرینی همه مناطق فرسوده به راحتی قابل اجرا است.

وی با بیان اینکه چرا باید بیمارستان اسلام آباد که همین دولت ساخت و همه ما درگیر آن بودیم از بین برود، نه تنها یک مجروح را نتواند مداوا کند بلکه افراد بستری در بیمارستان هم برای مدیریت بحران دچار مشکل شدند، تصریح کرد: آیا وقت، مدیریت و اعتبار نگذاشتیم؟ در سر پل ذهاب در سخت ترین منطقه زلزله ساختمانی بتنی داریم که حتی شیشه آن نشکسته است و در کنارش ساختمان نوسازی بتن آرمه کاملا تخریب شده است، این نشان می دهد که اگر بخواهیم بسازیم باید درست و دقیق بسازیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: دنیا توانسته با به کار گیری علم و خرد و اندیشه، خود را مقابل حوادث مقاوم کند. امیدواریم با هدایت دولت در کل کشور و استان ان شاء الله طرح بازآفرینی شهری محقق شود.