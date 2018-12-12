جزئیات ماجرای دانش آموز اهوازی که سوزن را قورت داد

بابک نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش آموز مدرسه دخترانه دوره اول متوسطه در منطقه «عین دو» آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز وقتی سر کلاس زنگ کاردستی و فناوری، واحد کار خیاطی داشته به معلم اعلام می کند که سوزن قورت دادم و دل درد دارم.

وی افزود: معلم به دانش آموز اعلام کرد که پس چرا هیچ خون و اثری نیست ولی با این حال سریع به معاون مدرسه خبر می دهد و معاون هم با پدر وی تماس گرفت که حتی در این تماس هم دانش آموز با پدرش صحبت می کند.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: پدر به مدرسه مراجعه و بدون اطلاع دفتر مدیریت یا حتی معاون، دانش آموز و خواهرش را از مدرسه خارج می کند.

نوری زاده ادامه می دهد: در مرحله بعدی پدر با خود دانش آموز و همراه با عموهای وی به مدرسه آمده و با حالت ناراحتی و قهرآمیز اقدام به اعتراض کرد.

وی با اشاره به اینکه ناراحتی های پیش آمده این افراد منجر به تخریب اموال عمومی مدرسه هم شد، گفت: در این بازگشت به مدرسه نیز وضع ظاهری دانش آموز عادی بود.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: با این صحبت های پیش آمده، ناحیه انتظامی در مدرسه حاضر و صورتجلسه ای نیز تنظیم می شود که هم اکنون اداره حقوقی ناحیه چهار و اداره کل آموزش و پرورش خوزستان پیگیر موضوع هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه های اجتماعی در استان خوزستان خبری در خصوص اجبار معلم یک مدرسه دخترانه به دانش آموز دختر برای بلعیدن سوزن داده اند که باعث خون ریزی دختر نیز شده است.