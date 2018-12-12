بانوان گیلانی قهرمان مسابقات قایقرانی بزرگسالان کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم قایقرانی بانوان استان گیلان در پایان رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان کشور در دریاچه آزادی به مقام قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات بیش از ۱۰۰ قایقران از ۱۶ استان شرکت داشتند و رقابت ها از ۱۸ آذر ماه در دریاچه آزادی آغاز شد.

الناز شفیعیان در کایاک یکنفره ۵۰۰ و ۲۰۰ متر مدال برنز همچنین این قایقران در کایاک دو نفره ٥٠٠ متر نیز به همراه تانیا کارگرپور مدال نقره و در کایاک چهار نفره ٥٠٠ متر نیز به همراه نجمه سجادی، تانیا کارگرپور و آرزو صیاد نعمتیان مدال نقره این رقابت‌ها ار کسب کرد.

در کانو کانادایی دو نفره ٥٠٠ متر پریسا محمدزاده و زیبا سماک حرفه مدال طلا و در کانو کانادایی تک‌نفره ٢٠٠ متر آتنا رئوفی مدال طلا این رقابت را به دست آورد.

مهسا آذری و نجمه سجادی نیز مربیان تیم قایقرانی بزرگسالان بانوان گیلان را در این رقابت ها به عهده داشتند. گفتنی است نفرات برتر این رقابت‌ها به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.