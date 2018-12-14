قانون جدید آمریکا علیه حماس؛ تلاشی برای انتقام شکست در سازمان ملل

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پیش‌نویس قانونی جدید را علیه رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس و حزب الله لبنان تصویب کردند. تصویب پیش‌نویس این قانون در پی شکست اخیر آمریکا در سازمان ملل در محکومیت جنبش حماس صورت می‌گیرد.

رادیو سراسری رژیم صهیونیستی با اشاره به این مطلب تاکید کرد که در این قانون رهبران حماس و حزب الله به استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی متهم شده‌اند! منابع آمریکایی نیز تاکید کردند که پیش‌نویس قانون مذکور به منظور امضای نهایی تقدیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌شود. این قانون در پی تحرکات و تلاش‌های لابی صهیونیستی در آمریکا، ارائه و تصویب شد.

به نظر می رسد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قصد ندارد از اقدامات خصمانه خود علیه فلسطینیان و به نفع صهیونیست ها گام بردارد. وی از زمان روی کار آمدن در ایالات متحده به عنوان رئیس جمهوری این کشور، اقدامات زیادی را علیه فلسطینیان صورت داده است که از جمله مهمترین آنها به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و بدتر از آن، انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به بیت المقدس بود. اکنون نیز اقدام جدید آمریکایی‌ها علیه حماس در امتداد همان سیاست ابتدایی دولت آمریکا به طور عام و شخص ترامپ به طور خاص، قرار می گیرد.

انتقام جویی به دلیل شکست در مجمع عمومی سازمان ملل

اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در تنظیم پیش نویس قانون جدید علیه رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس را می توان به نوعی انتقام جویی واشنگتن از گروه های مقاومت اسلامی فلسطین به دلیل شکست مفتضحانه اخیر آن در مجموع عمومی سازمان ملل متحد، دانست. در واقع، آمریکایی ها پس از ناکامی در همراه ساختن دیگر کشورها با خود علیه جنبش مقاومت اسلامی حماس، پیش نویس قانون جدید را تنظیم کردند.

روز جمعه گذشته بود که آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشت که سعی داشت با تصویب آن حماس را محکوم کند. این پیش‌نویس بر اساس مصوبه مجمع عمومی برای تصویب به رأی موافق دوسوم اعضا نیاز داشت. در جلسه رأی‌گیری بر سر این پیش‌نویس ۸۷ کشور به آن رأی مثبت دادند، ۵۷ کشور رأی منفی و ۳۳ کشور رأی ممتنع. آمریکا، رژیم صهیونیستی، استرالیا، لیبریا، جزایر مارشال و نائورو طرف هایی بودند که به پیش‌نویس این قطعنامه رأی منفی دادند.

دقایقی پیش از رأی‌گیری درباره این پیش‌نویس، رأی‌گیری دیگری در مجمع عمومی انجام شد که موضوع آن تعیین اکثریت مورد نیاز برای تصویب پیش‌نویس پیشنهادی آمریکا بود. در این رأی‌گیری پیشنهاد آمریکا این بود که صرف به دست آوردن اکثریت آرا برای تصویب پیش‌نویس کافی خواهد بود اما کویت پیشنهاد کرد که تصویب چنین پیش‌نویسی نیازمند رأی موافق دست‌کم دوسوم اعضا است. در نهایت پیشنهاد کویت در رأی‌گیری مورد قبول واقع شد تا این پیش‌نویس برای تصویب به رأی دست‌کم دوسوم اعضا نیاز داشته باشد.

آشکار شدن عصبانیت واشنگتن و تل آویو

اینکه گفته می شود ایالات متحده آمریکا با تصویب پیش نویس قانون اخیر علیه جنبش مقاومت اسلامی حماس به دنبال انتقام جویی از این جنبش پس از متحمل شدن شکست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده است، بیراه نیست. علت این مسأله هم آن است که مقامات آمریکایی و صهیونیستی پس از نشست مجمع عمومی سازمان ملل نتوانستند بر خشم خود از عدم تصویب قطعنامه علیه حماس، سرپوش بگذارند.

در همین ارتباط، «نیکی هیلی» پس از عدم تصویب این پیش نویس گفت: «ما نمی توانیم درباره صلح در خاورمیانه صحبت کنیم؛ مگر این که بر سر محکومیت حماس توافق داشته باشیم. سازمان ملل متحد فرصت چنین اقدامی را داشت و آن را از دست داد». «دنی دنون» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نیز از عدم تصویب پیش‌نویس قطعنامه ضدفلسطینی پیشنهادی آمریکا انتقاد کرد. او در توییتی از تلاش‌های نیکی هیلی برای مطرح کردن این پیش نویس تقدیر کرد.

بنابراین، عصبانیت آشکار مقامات تل آویو و واشنگتن نشان می دهد که آنها از همان ابتدای عدم تصویب قطعنامه ضد فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به فکر انتقام جویی افتادند. درحال حاضر نیز پیش نویس قانون ضد فلسطینی که توسط نمایندگان آمریکایی تهیه و نهایی شده در انتظار امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

واقعیتی که آمریکا تمایل ندارد باور کند

ایالات متحده آمریکا همچنان هیچ تمایلی از خود برای باور این واقعیت که جهان دیگر تک قطبی نیست، نشان نمی‌دهد. آمریکایی ها با رفتارهایشان نشان داده و می دهند که همچنان گمان می کنند جهان، تک قطبی است و این واشنگتن است که می تواند در تمامی زمینه ها حرف اول و آخر را زده و اصطلاحا کلام خود را بر کرسی بنشاند؛ درحالی که واقعیت های موجود، مسأله دیگری را نشان می دهد.

واشنگتن پیش از آغاز رأی گیری روز جمعه درباره قطعنامه ضد فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشورهای عضو این مجمع را تهدید کرده بود که در صورت عدم رأی مثبت به این قطعنامه تبعات بسیار سنگینی در انتظار آنهاست؛ تهدیدی که مقامات آمریکایی تصور می کردند کارگر افتد و سیاستشان در حمایت از صهیونیسم را تسریع کند.

با این حال، مخالفت مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه ضد فلسطینی ایالات متحده آمریکا آن هم پس از تهدیدات عجیب و غریب مقامات این کشور علیه دیگر کشورها، سیلی محکمی به صورت آمریکایی ها بود و این واقعیت را بار دیگر به آنها گوشزد کرد که دوره جهان تک قطبی خیلی وقت است که به پایان رسیده و به زباله دان تاریخ پیوسته است.

تلاش سیاسی برای جبران شکست نظامی صهیونیسم

بدون تردید می توان از تحرکات اخیر ایالات متحده آمریکا چه در سطح سازمان ملل و تنظیم پیش نویس قطعنامه ضد فلسطینی و ارائه آن به مجمع عمومی این سازمان و چه در سطح مجلس نمایندگان، به عنوان «تلاش سیاسی برای جبران شکست نظامی صهیونیسم» در برابر گروه های مقاومت اسلامی فلسطین در نوار غزه و به ویژه حماس، یاد کرد.

در واقع، آمریکایی ها با این تحرکات خصمانه و مذموم خود به دنبال آن هستند تا آنچه را که صهیونیست ها نتوانستند در میدان نبرد نظامی با گروه های مقاومت اسلامی فلسطین در نوار غزه محقق سازند، در کارزار سیاسی برای تل آویو به دست آورند. افکار عمومی هنوز شکست مفتضحانه اخیر رژیم صهیونیستی در برابر حماس در جنگ چندی پیش غزه را فراموش نکرده اند و به خوبی می دانند که آمریکایی ها پس از آن جنگ و تحمیل شکست سنگین به متحدشان یعنی رژیم صهیونیستی، به فکر تشدید فشارها علیه حماس و مقاومت فلسطین افتادند.

در هر صورت، آنچه که واضح به نظر می رسد این است که هرچقدر تلاش های مذبوحانه ایالات متحده علیه گروه‌های مقاومت بیشتر شود، عزم این گروه ها برای مبارزه مسلحانه با غده سرطانی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه، بیشتر جزم می شود. نگاهی هرچند گذرا در طول تاریخ، مؤید این مدعاست. تاریخ ثابت کرده است که تهدید و تحریم هیچگاه سلاح مناسبی برای سخن گفتن با مقاومت مقتدرِ مسلحانه نبوده است.