جرائم خشن ۴ درصد کاهش یافت/ نصب هزار دوربین به لباس نیروهای پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شرفی ظهر چهارشنبه در همایش فرماندهان نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جرائم خشن در کشور با تلاش های انجام شده کاهش یافته است، اظهار داشت: جرائم خشن در کشور حدود چهار درصد کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: جرائم خشن عبارتند از سرقت مسلحانه، سرقت طلافرشی، سرقت بانک و... که با تدابیر اتخاذ شده در سطح کشور کاهش یافته است.

رئیس پلیس پیشگیری از وقوع جرم نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم نیازمند تلاش دستگاه های مختلف است، بیان کرد: حرکت در مسیر جلوگیری از وقوع جرم از مهمترین برنامه ها به شمار می رود.

وی تاکید کرد: توسعه زیر ساخت ها در بخش نیروی انتظامی از دیگر برنامه های حوزه پیشگیری است.

رئیس پلیس پیشگیری از وقوع جرم نیروی انتظامی ادامه داد: افزایش کمی کلانتری ها و راه اندازی واحد های پلیس سیار در مناطق پر جمعیت در دستور کار است.

وی با بیان اینکه افزایش قابلیت های یگان های عملیاتی از مهمترین اهداف نیروی انتظامی است، بیان کرد: توان عملیاتی پلیس پیشگیری در سطح کشور ارتقا می یابد.

رئیس پلیس پیشگیری از وقوع جرم نیروی انتظامی با اشاره به تجهیز لباس های نیروهای پلیس به دوربین، اظهار داشت: یک هزار دوربین برای تجهیز لباس نیروهای انتظامی طی یک برنامه پنج ساله در دستور کار است.