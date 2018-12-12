به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری در سمینار کاربردهای نوین اینترنت اشیا در دولت هوشمند، اظهار داشت: در سال ۲۰۰۳ پانصد میلیون شی به اینترنت متصل بودند که در سال ۲۰۱۸ به ۸.۵ میلیارد شی رسیده و پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده ۵۰ میلیارد شی در دنیا متصل به اینترنت شوند. پیش بینی ها نشان می‌دهد که اقتصاد صنعت اینترنت اشیا (IOT) تا سال ۲۰۲۵ به بالغ بر ۶ هزار میلیارد دلار می رسد.

براری با بیان اینکه همیشه ارائه خدمات هوشمند با استقبال چند برابری مردم مواجه بوده است، خاطرنشان کرد: بزرگترین سرمایه برای رونق و توسعه اقتصادی، استقبال جامعه از خدمات هوشمند است لذا باید بستری برای ورود بخش خصوصی به صنعت IOT فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه در صنعت برق با هوشمندسازی کنتور، بین ۴ تا ۱۲ درصد در مصرف برق صرفه جویی صورت می گیرد، گفت: فضا و فناوری فضایی فرصتی برای ارائه خدمات هوشمندتر به جامعه ایجاد می کند و مهمترین دغدغه ما ایجاد بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی و استارت‌اپ ها در جهت توسعه صنعت فضایی کشور است.

براری تصریح کرد: امروزه داده ها ثروت سازی می کنند و کشورها به دنبال توسعه شبکه داده‌ها و خلق ثروت از این داده ها هستند. به عنوان مثال در سال گذشته صنعت اطلاعات مکانی ۲۹۹ میلیارد دلار اقتصاد مستقیم و ۲ هزار میلیارد دلار اقتصاد غیرمستقیم داشته است.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه خدمات شهری، کشاورزی، محیط زیست، هواشناسی و مدیریت بلایا، بیشترین بهره وری را از اطلاعات ماهواره ای دارند، گفت: این ارزش افزوده در جهت توسعه کشور نقش موثری را ایفا می کند که در این راستا تامین داده های ماهواره ای مورد نیاز کسب وکارها و توسعه و تضمین بازار از مهمترین دغدغه های سازمان فضایی به شمار می رود.

وی تاکید کرد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی به دنبال ایجاد و توسعه زیرساخت های بومی صنعت فضایی کشور هستیم و هم اکنون آمادگی لازم برای واگذاری پروانه ایستگاه اخذ تصاویر ماهواره ای به بخش خصوصی را داریم و فراخوان عمومی آن از طریق وبسایت سازمان فضایی ایران اعلام شده است.