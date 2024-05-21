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۱ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۴۲

نبرد شدید مقاومت با اشغالگران در جنین+فیلم

نبرد شدید مقاومت با اشغالگران در جنین+فیلم

نبرد شدیدی میان مبارزان مقاومت فلسطین و اشغالگران در کرانه باختری جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از درگیری‌های شدیدی خبر دادند که میان مبارزان مقاومت و ارتش اشغالگر در خیابان نابلس در شهر جنین جریان دارد.

همزمان اشغالگران به یورش خود به شهر جنین و اردوگاه آن ادامه می‌دهند و به تخریب خیابان‌ها روی آورده اند.

نبرد شدید مقاومت با اشغالگران در جنین+فیلم

منابع خبری اعلام کردند که اشغالگران چهارخودرو متعلق به فلسطینیان را در جنین از بین بردند.

همزمان سرایا القدس شاخه طوباس صحنه‌هایی از هدف قرار گرفتن یک بولدوزر صهیونیست‌ها را منتشر کردند.

نیروهای العاصفه شاخه نظامی جنبش فتح الانتفاضه نیز لحظه انفجار خودرو اشغالگران را با بمب منتشر کردند.

کد مطلب 6115228

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
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      آفرین ومرحبا به بربچّه های مقاومت@!!.

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