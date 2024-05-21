نبرد شدید مقاومت با اشغالگران در جنین+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از درگیری‌های شدیدی خبر دادند که میان مبارزان مقاومت و ارتش اشغالگر در خیابان نابلس در شهر جنین جریان دارد.

همزمان اشغالگران به یورش خود به شهر جنین و اردوگاه آن ادامه می‌دهند و به تخریب خیابان‌ها روی آورده اند.

منابع خبری اعلام کردند که اشغالگران چهارخودرو متعلق به فلسطینیان را در جنین از بین بردند.

همزمان سرایا القدس شاخه طوباس صحنه‌هایی از هدف قرار گرفتن یک بولدوزر صهیونیست‌ها را منتشر کردند.

نیروهای العاصفه شاخه نظامی جنبش فتح الانتفاضه نیز لحظه انفجار خودرو اشغالگران را با بمب منتشر کردند.