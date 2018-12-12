به گزارش خبرنگار مهر، داریوش رضوانی ظهر چهارشنبه در بزرگداشت مفاخر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه معرفی مفاخر چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: معرفی مفاخر و آشنایی نسل جوان امروز جامعه با مفاخر استان زمینه ساز ارتقای فرهنگ در جامعه می شود.

وی بیان کرد: تکریم کردن مشاهیر و مفاخر در هر منطقه بسیار ارزشمند است.

مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تجلیل از مشاهیر و مفاخر استان نخستین گام در مسیر حوزه فرهنگ و ادب به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی در جامعه ضروری است، بیان کرد: باید از ظرفیت مفاخر هر منطقه در این بخش بهره گیری کرد.

مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال گرفتن فرهنگ اسلامی و ایرانی از جامعه است، بیان کرد: باید با تقویت فرهنگ اسلامی در جامعه از ورود فرهنگ های غربی و غیر اسلامی جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: باید تلاش کرد آداب و رسوم زندگی مفاخر در جامعه ترویج داده شود.