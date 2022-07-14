وزارت ارشاد در معرفی شایسته مفاخر ایرانی اهتمام دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه ستاد گرامیداشت حکیم شیخ شهاب‌الدین سهروردی عصر روز گذشته با حضور محمود شالویی مدیرکل حوزه وزارتی و اعضای این ستاد برگزار و مجموعه برنامه‌های پیش بینی شده برای بزرگداشت این حکیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمود شالویی در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف فرهنگی در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با تأکید بر رویکرد جدید این وزارتخانه در دولت مردمی مبنی بر اهتمام برای معرفی مشاهیر ایرانی گفت: هرچند انجمن ملی مفاخر همواره نسبت به معرفی مشاهیر ایرانی اهتمام داشته است اما وزارت فرهنگ در دوره جدید بنا دارد جامعه را با برخی مفاخر و شخصیت‌های بزرگ ایرانی در قالب برپایی رویدادهای مختلف بیشتر آشنا کند و با ایجاد هم افزایی میان نهادها و دستگاه‌های مختلف فرهنگی به شناساندن این مشاهیر در بالاترین سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

وی افزود: در همین راستا به پیشنهاد مؤسسه حکمت سهروردی و با موافقت وزیر محترم فرهنگ، نسبت به برپایی گرامیداشت حکیم سهروردی اقدامات لازم انجام شده است و قرار است در این رویداد نسبت به معرفی شخصیت حکیم سهروردی در ابعاد گسترده اقدام شود.

دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: معرفی چهره‌های برتر مشاهیر و مفاخر ایرانی در قالب برپایی رویدادهای بزرگ از اولویت‌های اصلی وزارت فرهنگ در دوره جدید به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات برنامه‌های گرامیداشت شیخ اشراق اشاره کرد و گفت: این مراسم که دوم مرداد در شهرستان سهرورد از توابع استان زنجان برگزار می‌شود، آغازگر برنامه‌های گرامیداشت شیخ اشراق به شمار می‌رود و در ادامه رویدادهای متنوعی است که تا پایان سال در راستای گرامیداشت این حکیم بزرگ برگزار خواهد شد.

شالویی گفت: رسانه‌های مختلف به خوبی می‌توانند در برپایی بهتر این رویداد نقش مؤثری و همکاری لازم با متولیان این رویدار را داشته باشند و سازمان صداوسیما نیز می‌تواند با تولید و پخش آثار شاخص در وصف شیخ اشراق نقش تأثیرگذاری را در معرفی بهتر این فیلسوف حکیم ایفا کند.

در این جلسه اعضای ستاد گرامیداشت حکیم سهروردی نظرات و پیشنهادهای خود در این زمینه را ارائه کردند.