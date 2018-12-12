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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

روحانی:

ایران مشکل آب ندارد/به بهانه‌های جزئی از منابع استفاده نمی‌کنیم

ایران مشکل آب ندارد/به بهانه‌های جزئی از منابع استفاده نمی‌کنیم

رئیس جمهور، گفت: ایران مشکل آب ندارد. در جنوب و شمال آب داریم؛ درحالی که دیگران در حال بهره گیری از آب دریای خزر هستند ما معطل مانده ایم و تماشا می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، روز چهارشنبه پس از رای اعتماد هیات دولت به عزیزالله شهبازی، انوشیروان محسنی بندپی و علیرضا آشناگر به ترتیب به عنوان استانداران استان های البرز، تهران و سمنان، به مشکل کم آبی در استان های حاشیه کویر از جمله سمنان اشاره کرد و گفت: مشکل آب در این استانها باید حل شود. این ‌مسأله ای ملی است و همه باید به آن توجه کنیم. آب فراوانی در جنوب و شمال داریم که متأسفانه در این زمینه سرمایه‌گذاری اندکی شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران تقریباً در یک منطقه خشک قرار گرفته است، اظهار کرد: ما باید برای مردم به فکر آب باشیم؛ ایران هیچ مشکل آب ندارد بلکه مشکل تلاش و برنامه‌ریزی دارد؛ در جنوب و شمال آب داریم؛ چطور تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از این آب استفاده می‌کنند و ما استفاده نمی‌کنیم؛ همه چشم ما به آسمان بوده که باران ببارد. خداوند منابع بزرگ آب را در کنار ما قرار داده و باید از آنها استفاده کنیم.

روحانی با بیان اینکه در شمال باید همانند دیگر همسایگان از دریای خزر استفاده کنیم، گفت: درحالی که دیگران در حال بهره گیری از آب دریای خزر هستند اما ما معطل مانده ایم و تماشا می‌کنیم. کشورهای همسایه در دریای خزر این همه آلودگی درست می‌کنند به گونه ای که در ساحل خزر در مازندران، گیلان و گلستان لایه نفتی روی آب بسته شده است و ما استفاده مشروع‌مان از این دریا را به بهانه‌های بسیار جزیی که نادرست و ناصحیح است، انجام نمی‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه برخی مقالاتی که در دنیا نوشتند گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده است والا این مقالات برای خودشان نیست، گفت: ما گاهی گرفتار یکسری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آنها هم خودشان هیچ مراعات نمی‌کنند؛ مگر آنها این مسأله و بحث‌های مربوط به گازهای گلخانه‌ای را که می‌گویند، خودشان مراعات می‌کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید برای محیط زیست و نیز رفاه مردم تلاش کنیم، گفت: این همه آلودگی در دنیا انجام می‌گیرد اما به خودمان که می‌رسیم، می‌خواهیم خط به خط را  اجرا کنیم، فکر می‌کنیم اینها آیات قرآنی است در حالیکه چنین نیست و اینها توصیه‌هایی است که در دنیا شده و ما هم باید به آن توصیه‌ها توجه کنیم ولی زندگی مردم برای ما اصل است.

روحانی با تاکید بر اینکه حیات مردم و صنعت و کشاورزی وابستگی به آب دارد. گفت: اصلا نه تنها صنعت و کشاورزی بلکه زندگی و حیات و راحتی مردم به آب بستگی دارد. باید سرمایه‌دار جذب کنیم و آب‌ها را شیرین کنیم و در عمق کشور و در جاهایی که نیازمند است، بیاوریم و ان شاء‌الله با مذاکره‌ای که با محیط زیست کردیم و آنها هم الحمدالله کارهای خوبی کردند و مطالعات بسیار دقیقی انجام دادند، راه وجود دارد که هم از آب جنوب و شمال استفاده کنیم و هم اصول محیط‌زیستی را مورد مراعات قرار دهیم.

کد مطلب 4483557
مسعود بربر

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    نظرات

    • کارشناس محیط زیست IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
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      پاسخ
      اقای رییس جمهور، شما که می فرمایید ایران مشکل آب ندارد چرا قبل از بیان این حرف کمی با دکتر عیسی کلانتری گفتگو نمیکنید چرا حرف شما با معاونتون تناقض داره، کدوم حرفتون رو باور کنیم

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