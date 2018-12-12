به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، روز چهارشنبه پس از رای اعتماد هیات دولت به عزیزالله شهبازی، انوشیروان محسنی بندپی و علیرضا آشناگر به ترتیب به عنوان استانداران استان های البرز، تهران و سمنان، به مشکل کم آبی در استان های حاشیه کویر از جمله سمنان اشاره کرد و گفت: مشکل آب در این استانها باید حل شود. این مسأله ای ملی است و همه باید به آن توجه کنیم. آب فراوانی در جنوب و شمال داریم که متأسفانه در این زمینه سرمایهگذاری اندکی شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران تقریباً در یک منطقه خشک قرار گرفته است، اظهار کرد: ما باید برای مردم به فکر آب باشیم؛ ایران هیچ مشکل آب ندارد بلکه مشکل تلاش و برنامهریزی دارد؛ در جنوب و شمال آب داریم؛ چطور تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از این آب استفاده میکنند و ما استفاده نمیکنیم؛ همه چشم ما به آسمان بوده که باران ببارد. خداوند منابع بزرگ آب را در کنار ما قرار داده و باید از آنها استفاده کنیم.
روحانی با بیان اینکه در شمال باید همانند دیگر همسایگان از دریای خزر استفاده کنیم، گفت: درحالی که دیگران در حال بهره گیری از آب دریای خزر هستند اما ما معطل مانده ایم و تماشا میکنیم. کشورهای همسایه در دریای خزر این همه آلودگی درست میکنند به گونه ای که در ساحل خزر در مازندران، گیلان و گلستان لایه نفتی روی آب بسته شده است و ما استفاده مشروعمان از این دریا را به بهانههای بسیار جزیی که نادرست و ناصحیح است، انجام نمیدهیم.
وی با اشاره به اینکه برخی مقالاتی که در دنیا نوشتند گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده است والا این مقالات برای خودشان نیست، گفت: ما گاهی گرفتار یکسری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقالهها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آنها هم خودشان هیچ مراعات نمیکنند؛ مگر آنها این مسأله و بحثهای مربوط به گازهای گلخانهای را که میگویند، خودشان مراعات میکنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید برای محیط زیست و نیز رفاه مردم تلاش کنیم، گفت: این همه آلودگی در دنیا انجام میگیرد اما به خودمان که میرسیم، میخواهیم خط به خط را اجرا کنیم، فکر میکنیم اینها آیات قرآنی است در حالیکه چنین نیست و اینها توصیههایی است که در دنیا شده و ما هم باید به آن توصیهها توجه کنیم ولی زندگی مردم برای ما اصل است.
روحانی با تاکید بر اینکه حیات مردم و صنعت و کشاورزی وابستگی به آب دارد. گفت: اصلا نه تنها صنعت و کشاورزی بلکه زندگی و حیات و راحتی مردم به آب بستگی دارد. باید سرمایهدار جذب کنیم و آبها را شیرین کنیم و در عمق کشور و در جاهایی که نیازمند است، بیاوریم و ان شاءالله با مذاکرهای که با محیط زیست کردیم و آنها هم الحمدالله کارهای خوبی کردند و مطالعات بسیار دقیقی انجام دادند، راه وجود دارد که هم از آب جنوب و شمال استفاده کنیم و هم اصول محیطزیستی را مورد مراعات قرار دهیم.
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