پروژه راه اندازی دومین دیوارنگاره خوزستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در نشست مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان و معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار اهواز کلید آغاز به کار پروژه‌ی راه‌اندازی دومین دیوارنگاره کانون خوزستان با عنوان «گذر قصه‌های ۲» با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری اهواز در منطقه کوی آغاجاری زده شد.

احمد سراج معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهردار اهواز در این نشست با اشاره به مأموریت‌های بسیار وسیع شهرداری گفت: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری اهواز آماده هرگونه همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خدمت‌رسانی بیشتر به مردم شریف اهواز است.

وی افزود: کانون و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اهواز می‌توانند با هم‌افزایی ویژه در ظرفیت‌های مختلف در راستای خدمت‌رسانی به مردم گام‌های بلندی بر دارند و در همین راستا ما آمادگی کامل داریم فضاهای مورد نیاز کانون در کتابخانه شهید دلفی در کوی آغاجاری و سراهای محله در مناطق ملاشیه، کیان شهر، کوی نبوت و کوی رمضان را تأمین کنیم تا کانون با نام خود فعالیت‌هایش را به مردم شریف اهواز ارائه کند.

وحید کیانی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان نیز در این نشست با ارائه مختصری از تاریخچه کانون و گزارش عملکرد این نهاد فرهنگی در استان خوزستان تأکید کرد: کانون در استان خوزستان از ظرفیت‌ها و پتانسیل بسیار خوبی در خدمت‌رسانی به کودکان و نوجوانان و خانواده‌های آن‌ها برخوردار است که مردم ما کمتر با آن آشنا هستند و ما تلاش خواهیم کرد با همکاری سازمان‌های فرهنگی این آشنایی روز به روز بهتر شود.

وی با بیان این‌که کانون در همکاری با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اهواز در اجرای پروژه‌های فرهنگی مشترک آمادگی کامل دارد، افزود: ما در کانون مربیان و کارشناسان خوب و کارآزموده داریم که با یاری آن‌ها بهترین برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مذهبی را برای کودکان و نوجوانان و خانواده‌های آن‌ها برگزار می‌کنیم.

این مدیرکل فرهنگی، شروع همکاری‌های کانون و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اهواز با راه‌اندازی دومین دیوارنگاره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان با عنوان «گذر قصه‌های ۲» را به فال نیک گرفت و خاطرنشان کرد: انشالله این همکاری ها با برگزاری سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی استان خوزستان ادامه پیدا خواهد کرد و برای خدمت رسانی بیشتر به مردم تداوم خواهد یافت.