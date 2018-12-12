به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حبیبی عصر چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: دانشجویان با روحیه بالای استکبارستیزی و بصیرت دشمنشکنانه خود در عرصههایی که کشور به آن نیاز داشته باشد، حضور ارزشمندی را از خود نشان داده و خواهند داد.
وی افزود: در طول دوران انقلاب اسلامی، مجلس و دانشگاه ثمرات ارزشمندی را برای جامعه داشته و تعامل هر چه مطلوب این دو مجموعه زمینهساز پیشرفت همه جانبه استان و رفع هر گونه محدودیت در عرصههای مختلف خواهد شد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه عدالتخواهی و مطالبه گری باید به مهمترین مولفه دانشجویان تبدیل شود، یادآور شد: دانشجویان با حفظ روحیه مطالبهگری خود افق و آیندهای پر از نشاط و شادابی را برای اجتماع ترسیم کرده و از مسئولان نیازها و دغدغههای مهم خود و جامعه را پیگیری کنند.
حبیبی دانشجویان را آیندهسازان کشور معرفی کرد و یادآور شد: کسب توانمندیهای مختلف علمی و پژوهشی در سایه تلاش مضاعف و دستیابی به علم نوین جهانی به دست خواهد آمد و در مقطع حساس کنونی بیشتر از هر زمان دیگری به چنین حضور آگاهانه و همه جانبهای نیاز خواهیم داشت.
تشکلهای دانشجویی صدای رسای دانشگاه هستند
دبیر انجمن اسلامی امید دانشجویان محقق اردبیلی نیز در این جلسه تصریح کرد: در دانشگاههای کشور باید زمینه شنیدن شدن نظرات مختلف تشکلها و کانونهای فعال اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری فراهم شود و باز شدن چنین دریچههایی با تبادل منطقی اندیشهها محقق خواهد شد.
روشنایی ادامه داد: دانشجویان انتظار ویژهای از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی دارند و با بهبود حلقه تعامل نمایندگان با این قشر فرهیخته و آیندهساز جامعه نیازهای موجود به شکل ملموسی بیان خواهد شد.
وی بر ضرورت استمرار ارتباط مسئولان با دانشجویان اشاره کرد و یادآور شد: فراهم شدن فضای مناسب برای فعالیت تشکلها و بیان نظرات آنان رشد و بالندگی مضاعف برنامههای دانشجویی را در پی خواهد داشت.
نظر شما