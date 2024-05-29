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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۵۳

عصر امروز در مجلس شورای اسلامی انجام شد؛

بازشماری آراء انتخابات هیات رئیسه/ پاپی‌زاده جایگزین رنجبرزاده شد

بازشماری آراء انتخابات هیات رئیسه/ پاپی‌زاده جایگزین رنجبرزاده شد

پس از بازشماری مجدد آراء در ترکیب نواب رئیس و نظّار هیات رئیسه تغییری ایجاد نشد اما در انتخابات دبیران هیات رئیسه، تعداد آراء اکبر رنجبرزاده و عباس پاپی‌زاده برابر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعتراض تعدادی از منتخبین مردم در مجلس دوازدهم به آرای نواب رئیس در ترکیب هیأت رئیسه، با دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دوازدهم، بازشماری آرا انتخابات هیأت رئیسه از جمله دبیران با حضور نمایندگان شمارش کننده آرا، رئیس مرکز حراست قوه مقننه و دو عضو هیأت رئیسه سنی مجلس به عنوان برگزار کنندگان انتخابات هیأت رئیسه انجام شد.‌

پس از بازشماری مجدد آرا در ترکیب نواب رئیس و نظّار هیأت رئیسه تغییری ایجاد نشد اما در انتخابات دبیران هیأت رئیسه، تعداد آرا اکبر رنجبرزاده و عباس پاپی‌زاده برابر شد.

براین اساس با قرعه کشی که عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان شمارش کننده، نایب رئیس اول مجلس و رئیس مرکز حراست قوه مقننه برگزار شد، عباس پاپی‌زاده دبیر هیأت رئیسه اجلاسیه اول مجلس دوازدهم شد.

بنابراین براساس بازشماری صورت گرفته روح الله متفکر آزاد، احمد نادری، مجتبی بخشی پور، محمد رشیدی، مجتبی یوسفی و عباس پاپی زاده به عنوان دبیران هیأت رئیسه انتخاب شدند.

نتیجه بازشماری آرا دبیران هیأت رئیسه:

روح‌الله متفکرآزاد

آرا اولیه: ۱۰۱
بازشماری: ۱۱۷

احمد نادری

آرا اولیه: ۱۱۲
بازشماری :۱۰۲

مجتبی بخشی‌پور

آرا اولیه: ۱۲۰
بازشماری: ۹۶

محمد رشیدی

آرا اولیه: ۹۷
بازشماری :۸۹

مجتبی یوسفی

آرا اولیه: ۹۸
بازشماری: ۸۸

عباس پاپی‌زاده
بازشماری: ۸۲

کد مطلب 6122887

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    نظرات

    • محمد کلاهچی ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      1 0
      پاسخ
      با سلام. رأی گیری نمایندگان به لوایح بایستی علنی باشد.
    • US ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      0 0
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      نمی توان رای گیری مجلس را الکترونیکی کرد که هم سریع تر است و هم قابل نگهداری با اطلاعات لازم است وهم صحیح تر است وهم نیاز به باز شماری ندارد۔رای افراد را روی نمایشگر هم میتوان نشان داد۔
    • ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      رای ۳۰۰ نفر رو این نماینده ها خواستن چند بار بشمارن، هر بار ۵۰ تا ۶۰ رای اختلاف داشتن با دفعه قبل. از کجا معلومه که همیشه همین داستان نباشه؟
    • حمید IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      سلام مردم احتیاج به آرامش و وحدت دارند به رهنمودهای حضرت آقا توجه کنید توجه کنید
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      یعنی چی؟ در شمارس 300 برگه رای طی دو مرحله اینهمه اختلاف؟

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