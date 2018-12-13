۱۴۱هزار نفر در کنکور ارشد ۹۸ ثبت نام کردند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد برای پذیرش دانشجو در این مقطع در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت ماه سال ۹۸ برگزار می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از ۱۶ آذرماه آغاز شده و تا روز یکشنبه ۲۵ آذرماه ادامه دارد.

توکلی خاطرنشان کرد: افراد واجد شرایط با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام و سایر اطلاعیه های سازمان سنجش می توانند حداکثر در دو رشته امتحانی در این آزمون ثبت نام کنند.

وی گفت: هزینه ثبت نام ۴۵۰ هزار ریال است که افراد باید با کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب که بخش پرداخت الکترونیک آن فعال است، مبلغ ثبت نام را پرداخت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تا امروز پنج شنبه ۲۲ آذرماه ۹۷ تعداد ۱۴۱ هزار و ۲۸۹ نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ ثبت نام کرده اند.