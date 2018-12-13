به گزارش خبرنگار مهر، تنها دو روز بعد از آغاز به کار محسن آشوری در سمت سرپرستی فدراسیون کاراته، برنامه تمرینات تیم ملی اعلام شد تا وی نشان دهد، امور جاری و البته مهم فدراسیون بی وقفه ادامه پیدا می کند. طبق اعلام سایت فدراسیون کاراته، سیدشهرام هروی سرمربی تیم ملی اسامی کاراته کاهای دعوت شده به اردوی تیم ملی برای حضور در اولین مرحله لیگ جهانی ۲۰۱۹ در پاریس فرانسه را اعلام کرد.

ذبیح الله پورشیب، امیر مهدی زاده، بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، هامون درفشی پور، علی اصغر آسیابری، مهدی خدابخشی و صالح اباذری ۸ کاراته کایی هستند که به این مرحله اردو دعوت شده اند.

اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگسالان عصر روز یکشنبه ۲۵ آذرماه در آکادمی ملی المپیک آغاز می شود و تا چهارم دی ماه ادامه خواهد داشت.

قرار است فدراسیون کاراته ملی پوشان را به تمامی مسابقاتی که امتیاز آن در رنکینگ المپیکی ثبت می شود، اعزام کند.