به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی پس از تساوی بدون گل تیمش برابر پدیده مشهد گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و می توانستیم برنده باشیم. چندین موقعیت داشتیم که از دست دادیم شاهکار داوری باعث شد که سه امتیاز را از دست بدهیم. دیگر نمی دانیم چه کار باید بکنیم که داور عادلانه قضاوت کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: الان زمانی است که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باید در این موضوع، ورود کند و راجع به این موضوعات نظر خود را بدهد.

خبرنگاری به او گفت تاج به دنبال قانون بازنشستگی است و رحمتی پاسخ داد: اگر او به دنبال بازنشستگی اش است، اجازه دهد کسی جانشینش شود و کارش را به درستی انجام دهد. الان زمانی است که تاج باید در این موضوعات ورود کند ولی نمی دانم ایشان چرا به این موضوعات نگاهی ندارد. در این مدت استقلال بسیار متضرر شده است مثل بازی در برابر سپاهان، سایپادر جام حذفی و امروز در مقابل پدیده. اگر آقایان نمی توانند کار کنند بهتر است جای خود را به کسی بدهند که توانایی انجام کار دارد.

کاپیتان استقلال تهران در خصوص صحبت های امیر قلعه نویی در مورد داوری گفت: با او موافقم؛ دو سال پیش همین اتفاق برای استقلال افتاد و ما در دقایق پایانی گل خوردیم و من اخراج شدم. می دانید آن زمان چه کسی داور بود؟ آقای فغانی.

رحمتی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود همه برای صدرنشینی یک تیم تلاش می کنند و بقیه باید برای دومین بجنگند، گفت: نمی دانم چه بگویم. استقلال پول ندارد. شرایطش سخت است، زمین خوب ندارد اما همان تیم که می گوید از داوری ضرر دیده، هم تیم دارد، هم زمین دارد، هم پول دارد و هم از امکانات ویژه ای برخوردار است. بنابراین این استقلال است که متضرر می شود و من نمی دانم چه کسی باید جوابگوی هواداران استقلال باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: من به گل محمدی بابت تیمی که درست کرده تبریک می گویم و مطمئنم اگر یحیی از این تیم برود حتی یک مربی مبتدی هم به جای او بیاید تا چند سال می تواند از این پدیده بازی خوب ببیند.