تیم ها و نفرات برتر مسابقات پرس سینه کارگران مرکزی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات پرس سینه بدون تجهیزات کارگران استان مرکزی با شرکت ۹۵ شرکت کننده از شهرستان های اراک، ساوه، محلات و شازند در دو رده سنی بزرگسالان و پیشکسوتان در اراک برگزار شد.

براساس این گزارش، در رده سنی بزرگسالان، در وزن ۶۰ کیلوگرم اکبر بهره ور، در وزن ۶۷.۵ کیلوگرم حسین نجفی، وزن ۷۵ کیلوگرم امید الفتی، وزن ۸۲.۵ کیلو گرم محسن چقاسیاهی، وزن ۹۰ کیلوگرم محمد غریبی، وزن ۱۰۰ کیلوگرم وحید خورشیدی، وزن ۱۱۰ کیلوگرم فاضل امینی، وزن منهای ۱۲۰ کیلوگرم محمد خلفه میلسان، منهای ۱۴۰ کیلوگرم علی فاضلی و در وزن به اضافه ۱۴۰ کیلوگرم علی محبی به ترتیب مقام های نخست را کسب کردند.

در رده بندی تیمی هم، تیم آلومینیوم با کسب ۶۹ امتیاز اول شد، انجمن بدنسازان ساوه با ۵۹ امتیاز دوم و شرکت پخش فراورده های نفتی استان مرکزی با ۳۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در رده سنی پیشکسوتان، در بخش مستر یک، وزن ۶۷.۵ کیلو گرم فرهاد غریب سنجانی، وزن ۷۵ کیلوگرم محسن موچانی، وزن ۸۲.۵ نیم کیلوگرم ناصر حسن آبادی، وزن ۹۰ کیلوگرم علی هوشمندراد، وزن ۱۰۰ کیلوگرم حجت الله رجبی، وزن ۱۰۵ کیلوگرم پرویز جلالوندی، وزن ۱۱۰ کیلوگرم راستین رئوفی، وزن منهای ۱۲۵ کیلوگرم مسعود خسروی و وزن منهای ۱۴۰ کیلوگرم حبیب بازدار به ترتیب عناوین نخست را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، در بخش مستر دو، در وزن ۶۷.۵ کیلوگرم علی اکبر جعفری، وزن ۷۵ کیلوگرم سید علی آقایی، وزن ۷۲.۵ کیلوگرم محمد حسین نادری، وزن ۹۰ کیلوگرم محمد فدایی، وزن ۱۰۰ کیلوگرم مصطفی صحرایی، وزن ۱۱۰ کیلوگرم ابوالفضل گل و در وزن منهای ۱۰۵ کیلوگرم قنبری توکلی به ترتیب در جایگاه نخست ایستاد.

همچنین در مستر سه هم، در وزن ۶۰ کیلوگرم علی محمد طاهری، وزن ۷۵ کیلوگرم احمد حامدی وزن ۸۲.۵ کیلوگرم یوسف رحیمی و در وزن ۹۰ کیلوگرم احمد شمس الهی مقام های نخست را به دست آورد. و در بخش مستر ۴ نیز در وزن ۶۷.۵ و نیم کیلوگرم خسروی جلالوندی اول شد.

به گزارش مهر، در رده بندی تیمی پیشکسوتان هم، شرکت آلومینیوم با کسب ۷۲ امتیاز مقام نخست به دست آورد، پتروشیمی شازند با کسب ۳۶ امتیاز نایب قهرمان و نیروگاه شازند با کسب ۳۲ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین محمد خلفه میلسان به عنوان قهرمان قهرمانان این دوره از مسابقات شناخته شد. داود کلجو، حسین فرجی و عادل نو اعتقاد داوری مسابقات را برعهده داشتند. همچنین محمد عسکری رئیس انجمن بدنسازی و پرورش اندام کارگری استان مرکزی به عنوان هیات ژوری بر این مسابقات نظارت داشت.