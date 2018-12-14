به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه در مراسمی از ۳۰ مربی برتر ورزش‌های رزمی شهرستان انزلی در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان تجلیل شدند.

در این مراسم فرماندار بندرانزلی اظهار کرد: انزلی یکی از شهرهایی است که از نظر افتخارورزشی در کشور از جایگاه بالایی برخوردار است. همه باید در راستای توسعه و رشد ورزش شهرستان انزلی تلاش کنیم.

اسماعیل حیدری آزاد افزود: با توجه به تاثیر ورزش در سلامت روانی جامعه و همچنین اهمیت حضور جوانان در میادین ورزشی، کارگروه ورزش و خانه جوان در بندرانزلی راه اندازی می شود.

وی با تأکید براینکه حضور جوانان در محافل ورزشی سبب دوری آنها از مصرف مواد دخانی و قهوه‌خانه‌ها می شود، گفت: ایجاد امکانات ورزشی برای قشر جوان جامعه را از بروز ناهنجاری های اجتماعی در امان می دارد.

فرماندار انزلی در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت ورزشگاه تختی شهر انزلی در شأن مردم ورزش دوست این شهرستان نیست، بیان‌کرد: در تلاشیم تا علاوه بر بازسازی ورزشگاه تختی، ورزشگاه ۱۵هزار نفری دیگری برای مردم انزلی ساخته شود.

۳۰ هیأت ورزشی در انزلی فعالیت می کنند

در ادامه این مراسم رئیس اداره ورزش و جوانان بندرانزلی با اشاره به فعالیت ۴۰ هیات ورزشی در این شهرستان، اظهارکرد: ورزشکاران گیلان در مسابقات آسیایی موفق به کسب ۵ مدال شدند که ۴مدال آن توسط ورزشکاران شهرستان انزلی به دست آمد.

حمیدرضا قهرمانی افزود: با توجه به ارزیابی عملکرد ورزشکاران انزلی در کسب مدال‌ این شهر با جمعیت ۱۳۵ هزار نفری به تنهایی در مقایسه با استانهای دیگر کشور در رتبه پنجم قرار گرفته و ۲۶ استان پایین‌تر از انزلی قرار گرفته اند.

وی با تاکید برلزوم بازسازی و نوسازی امکانات سخت‌افزاری ورزش شهرستان انزلی، گفت: با توجه به افتخار آفرینی ورزشکاران بندرانزلی در رقابتهای ملی و بین المللی در سطوح مختلف، نیازمند بهبود وضعیت امکانات و سالن ها و ورزشگاه تختی انزلی هستیم تا ورزشکاران با آمادگی بیشتر و روحیه‌ای مضاعف به میادین ورزشی اعزام شوند.