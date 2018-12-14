دستگیری ۶ سارق در شهر دهدشت/ کشف ۲۲ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهان دیماز در رابطه با جزئیات خبر افزود: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره در شهر دهدشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

دیماز با اشاره به نحوه دستگیری سارقان، تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و استفاده از شگرد های خاص پلیسی و کنترل نقاط آلوده، سارقان را شناسایی کردند.

دیماز ابراز داشت: با کنترل نامحسوس پلیس و هوشیاری، ماموران مخفیگاه سارقان را شناسایی و تحت کنترل در آوردند و در یک عملیات موفق پلیسی شش سارق در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده، سارقان به ۲۲ فقره سرقت از ساختمان های در حال احداث در شهر دهدشت اعتراف کرده اند، گفت: شش متهم پس از تشکیل پرونده تحویل محاکم قضایی شدند.

وی افزود: شهروندان با رعایت توصیه ها و هشدارهای پلیسی، راه هر گونه سوء استفاده را بر سارقان سلب کنند.