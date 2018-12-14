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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۳

داور بازی پرسپولیس و پارس:

علیپور خطا کرد/ انتظارات از داوران زیاد شده است

علیپور خطا کرد/ انتظارات از داوران زیاد شده است

داور دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی گفت: علیپور روی مدافع حریف خطا کرد و گل او صحیح نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمانشاهی پس از قضاوت دیدار پرسپولیس برابر پارس جنوبی گفت: به اعتقاد خودم عملکردم خوب بود، روی آن توپی که علیپور نسبت به آن معترض بود و گل زده اش صحیح می باشد باید بگویم او روی بازیکن حریف خطا کرد و من به درستی آن را خطا اعلام کردم.

کرمانشاهی با انتقاد از رفتار هواداران نسبت به داوران در طول مسابقه گفت: برای برخی تماشاگران متاسفم که تنها چیزی که یاد گرفته اند فحاشی علیه داوران است و متاسفانه هر چه از دهان شان در می آید به ما می گویند. آنها بدترین صحبت ها را به خانواده های ما می گویند و نمی دانیم تا کی باید این موضوع را باید تحمل کنیم.

وی با انتقاد از کمیته داوران هم گفت: مگر چه چیزی به ما می دهند که اینقدر از ما انتظار دارند. این روزها انتظارات از داوران بالا رفته اما باید ببینیم به ما چه داده اند. ما در سال تنها یک کلاس داوری می رویم، شما چرا به مهاجمی که ۱۰ توپ را خراب می کند گیر نمی دهید اما یک صحنه که ما اشتباه می کنیم آن را بزرگ می کنید و هر آنچه از دهان تان بیرون می آید نثار ما می کنید؟

وی تاکید کرد: داوران ضعیف ترین قشر جامعه ورزش هستند و امیدوارم اتفاقی رخ دهد که شاهد چنین برخوردهای زننده ای با داوران نباشیم. مهاجم اشتباه می کند، داور باید پاسخگو باشد، مدافع خطا می کند داور باید پاسخگو باشد و این بدترین رفتاری است که با داوران صورت می گیرد.

کرمانشاهی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی فرا برسد که به داوران احترام بیشتری گذاشته شود نه اینکه هر که هر چه به دهان شان می آید نثار ما کنند.

کد مطلب 4484855

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