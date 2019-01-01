نگاهی به مدیریت ۲ دوره اخیر فرهنگستان هنر/ نهادی که رها شده است

مرتضی گودرزی دیباج نقاش و پژوهشگر هنری درباره فرهنگستان هنر و فعالیتهای جدید این مرکز هنری به خبرنگار مهر گفت: بافت فرهنگستان هنر از ابتدا به صورت درستی چیده نشده لذا معتقدم نتیجه خوبی نیز حاصل نشده و نخواهد شد، همچنان که طی سالها بر همین منوال چرخیده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرارست فرهنگستان هنر که مجموعهای هنری- علمی است سیاستگذاریهای کلان هنری کشور را جهتدهی و مسیر را تعیین کند و به تمام مجموعههای هنری به نوعی خط و الگو دهد، به هیچ وجه نتوانسته این کار را انجام دهد.
با تغییر مدیریتها اتفاقی در فرهنگستان هنر نمیافتد
گودرزی دیباج درباره دلیل انتقاد خود گفت: مدلی که فرهنگستان هنر چیده شده، شامل مهندسی تشکیلات و افرادی که به مجموعه جذب شده اند، است نه بر اساس مطالعه و سیاستگذاری علمی و به دور از غرضورزیهای شخصی، رفاقتی و تیمی به همین دلیل با تغییر مدیریتها اتفاقی نمیافتد مگر اینکه مدیری شجاع، مدبر و علاقمند به فرهنگ و هنر کشور که توان مدیریت مجموعهای کلان در این اندازه را داشته باشد، سرکار بیاید و فرهنگستان هنر را به جایگاه واقعی آن برگرداند.
وی ابراز تاسف کرد که سیاستگذاران کلان کشور، فرهنگستان هنر را در دوره مدیریت قبلیاش رها کردهاند و در این باره توضیح داد: وضعیت امروز فرهنگستان هنر ناشی از رها کردن این مرکز به حال خود است که طی ۲ دوره مدیریت اتفاق افتاد.
این پژوهشگر هنر عنوان کرد: فرهنگستان هنر عملاً هیچ برنامه و کاری برای انجام ندارد به جزو بخش انتشارات فرهنگستان که کتاب های قابل توجهی را منتشر کرده است. البته کتابهایی که منتشر شدهاند نیز بر اساس هدف و مدل علمی طراحی نشدهاند این در حالی است که فرهنگستان نمیتواند کتابهایش را گهگاه منتشر کند بلکه باید پازلی را تعریف کند و بر اساس آن پاسخگوی سیاست هنری و علمی کشور در حال و آینده باشد.
وی، فعالیت مدیران و کارمندان فرهنگستان هنر را طی این سالها قابل قدردانی دانست و افزود: علیرغم زحماتی که افراد مختلف برای فرهنگستان هنر کشیدهاند، اما این مرکز مسیری که باید طی این سالها طی میکرد، نپیموده است.
انتقاد به صلاحیت و معیارهای جذب اعضای فرهنگستان هنر
این مدرس دانشگاه درباره اعضای فرهنگستان هنر نیز گفت: در اصل من نسبت به معیارها و صلاحیتهای جذب اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان هنر مساله دارم و حالا که جذب شدهاند تاکنون چه کارهایی برای فرهنگستان انجام دادهاند. فرهنگستان هنر تبدیل به یک مجموعه ضعیف شده که فقط ساختمانش پابرجاست. به نظر من فرهنگستان هنر با برخی از اعضایش تبدیل به یک دیکتاتوری شبه روشنفکری هنری شده که ادعا می کنند هنرمندان تحصیلکرده آوانگاردی هستند که دنبال عدالت هستند.
به اعتقاد وی، فرهنگستان هنر از ابتدا تاکنون متاسفانه در حد یک فرهنگسرا پایین آمده و به همین دلیل جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
فرهنگستان هنر باید دیدهبان عرصه فرهنگ و هنر باشد
گودرزی با نقبی به مدیریت فرهنگستان قبل از حضور علی معلم به مهر گفت: اگر کسی تصور کند دوره مدیریت قبل از علی معلم، دوره الزاماً درخشانی بوده است من معتقدم اینگونه نبوده و زاویه انحرافهای جدی پدید آمده است. فرهنگستان هنر باید به جایگاهی برسد که مثل یک دیده بان بزرگ در عرصه فرهنگ و هنر باشد و مسیریابی کند و به سایر سازمانهایی که در عرصه پژوهش، آموزش و تولید کار میکنند، این مسیر را نشان دهد.
وی در پایان پیشنهاد داد: معتقدم باید بازنگری جدی در چارت تشکیلاتی فرهنگستان هنر بر اساس نیازسنجی عرصههای هنری کشور در چندین مقوله پژوهش، آموزش، سیاستگذاری و تولید انجام شود که اینها همه در کنار هم بتوانند به هنر کشور جهت دهند. همچنین اعضایی که به صورت سنتی در فرهنگستان هنر مشغول شدهاند باید کنار گذاشته شوند و به نوعی خانهتکانی جدی در فرهنگستان هنر انجام شود که این مهم مستلزم نترسیدن از حرف و حدیثها است.
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