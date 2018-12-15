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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۰۱

مدیر امور رفاه زائران آستان قدس رضوی:

۳هزار خادمیار افتخاری در بخش«زائر بر»حرم رضوی فعالیت می کنند

۳هزار خادمیار افتخاری در بخش«زائر بر»حرم رضوی فعالیت می کنند

مشهد- مدیر امور رفاه زائران آستان قدس رضوی گفت: ۳ هزار خادمیار افتخاری به صورت چرخشی در بخش صندلی چرخدار خدمت رسانی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حمید حبیبی پور اظهار کرد: رفاه زائران سالمند و کم‌توان همواره یکی از دغدغه‌های اصلی معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی بوده و در این راستا در حال حاضر ۵۶ دستگاه«زائربر» دراماکن متبرکه حرم رضوی و همچنین در دوربرگردان‌های اطراف حرم وظیفه انتقال زائران سالمند و ناتوان را بر عهده دارند.

وی افزود:بالغ بر ۳ هزار خادمیار افتخاری به صورت چرخشی در بخش صندلی چرخدار و زائربر فعالیت می کنند و در هر دوربرگردان خارج از حرم مطهرنیز به صورت میانگین ۳ زائربر به افرادی که قصد تشرف به حرم مطهر را دارند خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیر امور رفاه زائران آستان قدس رضوی ادامه داد:این خودروها به صورت شبانه‌روزی در مسیرهای باب الرضا(ع) به صحن کوثر، دوربرگردان نواب صفوی، بست شیخ حر عاملی به بست شیخ طبرسی، بست شیخ طبرسی به بست شیخ طوسی، دور برگردان شیخ طبرسی و مسیر باب الجواد(ع) به ورودی صحن جمهوری اسلامی به زائران سرویس‌دهی می‌کنند.

وی گفت: تحویل صندلی چرخدار به زائران نیازمند، جابه جایی زائران ناتوان در مجموعه اماکن متبرکه در قالب گشت سیار، همکاری در برنامه زیارتی طرح «یا معین الضعفاء(ع)» ویژه تشرف زائران ناتوان و معلول جسمی و تعمیر و نگهداری صندلی‌های چرخدار  از دیگر اقدامات نیروهای بخش صندلی چرخ‌دار و زائربرهای حرم مطهر امام رضا(ع) است که همه روزه انجام می شود.

حبیبی پور تصریح کرد: همچنین به تازگی انتقال زائران از خیابان آیت الله واعظ طبسی به حرم مطهر رضوی نیز با«زائربرها»انجام می‌شود.

کد مطلب 4485911

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