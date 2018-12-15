سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی بعد از ظهر شنبه در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اینکه سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری توسط دولت حمایت می شوند، اظهار داشت: توسعه چهارمحال و بختیاری با ورود سرمایه گذاران محقق می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت های اشتغالزا در این استان ضروری است.

وی بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی در طرح های اشتغالزای چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برداشتن موانع سد راه سرمایه گذاران در این استان ضروری است و باید از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال بهره گیری کرد.

ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری معرفی شوند

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری معرفی شوند، اظهار داشت: ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری و... معرفی شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در راستای افزایش شغل نیاز است که سرمایه گذاری در این استان افزایش یابد.

وی بیان داشت: بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری برای توسعه ضروری است.