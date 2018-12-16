به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از معاونت درمان تامین اجتماعی استان زنجان، علی محمدی، با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا پایان آبان بیش از ۳۰ میلیارد ریال به بیمهشدگان زنجانی بابت هزینههای خسارت متفرقه پرداختشده است، افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی فرآیند پذیرش اسناد خسارت متفرقه از مهرماه امسال به کارگزاریهای رسمی برونسپاری شده است۰
مدیر درمان استان زنجان گفت: این مقدار پرداختی بابت هزار و ۵۰ مورد پرونده بیمه شدگان تأمین اجتماعی در بخش بستری و سرپایی تا پایان آبان ماه امسال است و این تعداد پرونده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در قسمت سرپایی ۱۱ درصد رشد نشان میدهد.
محمدی تعداد پروندههای رسیدگی و پرداخت شده خسارات متفرقه در سال گذشته را هزار و ۷۲۱ مورد اعلام کرد و افزود: در بخش سرپایی ۲۷۵ مورد پرونده با هزینهای بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال و در بخش بستری نیز هزار و ۴۴۶ مورد پرونده بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از سوی دفتر اسناد پزشکی به بیمهشدگان تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
وی افزود: در راستای دولت الکترونیک و برونسپاری فرایند خسارات متفرقه به کارگزاریها، مراجعه حضوری بیمهشدگان به دفتر اسناد پزشکی از این بابت کاهش چشمگیری داشته است.
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