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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

سه شنبه ۲۷ آذرماه؛

مراسم هفته پژوهش در سازمان سمت برگزار می شود

مراسم هفته پژوهش در سازمان سمت برگزار می شود

مراسم هفته پژوهش با محوریت پژوهش های علوم انسانی در سازمان سمت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان «سمت» مراسم هفته پژوهش با محوریت پژوهش های علوم انسانی برگزار می شود.

در این مراسم علاوه بر وزیر علوم، غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی حضور دارند و سخنرانی می کنند.

همچنین در این مراسم از دو کتاب که به صورت مشترک توسط سازمان سمت و شورای تحول وارتقای علوم انسانی منتشر شده است رونمایی می شود.

علاوه براین از پژوهشگران برتر پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی  تقدیر می شود. 

مراسم نامبرده روز سه شنبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۴ در سازمان سمت برگزار می شود.

کد مطلب 4486349
سارا فرجی

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