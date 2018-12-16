مراسم هفته پژوهش در سازمان سمت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان «سمت» مراسم هفته پژوهش با محوریت پژوهش های علوم انسانی برگزار می شود.

در این مراسم علاوه بر وزیر علوم، غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی حضور دارند و سخنرانی می کنند.

همچنین در این مراسم از دو کتاب که به صورت مشترک توسط سازمان سمت و شورای تحول وارتقای علوم انسانی منتشر شده است رونمایی می شود.

علاوه براین از پژوهشگران برتر پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی تقدیر می شود.

مراسم نامبرده روز سه شنبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۴ در سازمان سمت برگزار می شود.