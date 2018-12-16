به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، طبق یکی از معتبرترین نظرسنجی‌های آمریکا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری، در میان نامزدهای احتمالی از حزب دموکرات، «جو بایدن» معاون سابق ریاست جمهوری و «برنی سندرز» سناتور ایالت ورمونت، بیش از سایرین از شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ برخوردار هستند.

بنابر نظرسنجی ایالت آیوا، بایدن با اختلاف ۳۲ به ۱۹، از سندرز محبوبیت بیشتری دارد.

این درحالی است که به عقیده ۳۶ درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی، علیرغم محبوبیت بایدن و سندرز، احتمالاً یک کاندیدای تازه‌وارد از موفقیت بیشتری در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا و نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۲۰، برخوردار خواهد بود.

این در حالیست که آسوشیتدپرس امروز به نقل از منابع آگاه نوشت: بایدن ۷۶ ساله، کهولت سن را اصلی‌ترین مانع خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ می‌داند.